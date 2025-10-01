Sénégal: Un Général au coeur du soin - Le parcours du nouveau patron de l'HPD

Le nouveau Directeur général de l'Hôpital principal de Dakar (HPD) est à sa place, pour ainsi dire. Installé mardi 30 octobre dans ses nouvelles fonctions, le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang, professeur agrégé du Val-de-Grâce, est en terrain connu pour avoir passé l'essentiel de sa carrière au sein du fleuron des structures de santé au Sénégal et dans des unités opérationnelles.

L'hôpital Principal de Dakar est l'institution phare du système de santé sénégalais et le centre hospitalier militaire de référence au service des forces armées et des populations civiles. À 58 ans, ce produit de l'École militaire de santé (EMS) est un chirurgien spécialiste en orthopédie-traumatologie. Jusqu'à sa dernière nomination, il occupait la position de coordonnateur des services chirurgicaux de l'HPD.

Hôpital Principal : le médecin-général Coumba Diouf Niang prend les commandes

Jeune médecin-lieutenant, il entame sa carrière à l'Infirmerie Hôpital de Ouakam (IHO) après sa thèse soutenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'année suivante, en janvier 1995, il est nommé médecin-chef du 3e Bataillon d'infanterie basé à Kaolack. En mars de la même année, il est déployé à l'étranger comme médecin adjoint du 2e bataillon sénégalais au Rwanda (SENBAT Rwanda 1995), dans le cadre d'une mission internationale. Il effectuera du reste une deuxième opération extérieure au Libéria en 2005 (UNMIN Level II).

Auparavant, en janvier 1996, il avait pris la tête du service de santé du 4e Bataillon d'infanterie et de la Zone militaire Est (Tambacounda). Il sera ensuite médecin-chef du 1eᣴ bataillon d'infanterie de la Zone militaire Ouest (Dakar) en janvier 1997. La même année, il est admis au concours d'assistant des hôpitaux des armées, fonction qu'il exerce en tant qu'adjoint au chef de service du bloc opératoire.

En 2003, il est reconnu comme chirurgien des hôpitaux des armées et occupe plusieurs fonctions : adjoint au chef de service d'orthopédie, traumatologie et neurochirurgie, ainsi qu'au bloc opératoire. Sa carrière académique s'intensifie avec son agrégation en 2012, année où il devient chef du département d'orthopédie, traumatologie et neurochirurgie à l'Hôpital Principal de Dakar.

Professeur titulaire de la chaire de chirurgie de guerre

Il poursuit son engagement dans la formation militaire en santé en devenant directeur des études de l'École d'application du service de santé des armées en 2013, avant d'en être nommé commandant en 2016, année où il devient professeur titulaire de la chaire de chirurgie de guerre.

Membre de plusieurs sociétés savantes, il est l'auteur d'une cinquantaine de publications scientifiques et a assuré l'encadrement d'autant de travaux. Le Médecin-Général est aussi membre fondateur de la Société sénégalaise de brulologie. Depuis 2023, il est le président de la Société sénégalaise de chirurgie orthopédique et de traumatologie (SOSECOT).

Lors de sa passation de service avec son prédécesseur, le Médecin-Général Fatou Fall, le président du Conseil d'administration de l'HPD, le médecin général de Brigade (2S) Mouhamadou Mbengue lui a formulé des voeux de succès, l'appelant à « poursuivre les efforts en matière de qualité des soins, d'innovation et de formation du personnel de santé ».

Le Général de brigade Coumba Diouf Niang est titulaire de plusieurs décorations, entre autres, chevalier, officier et commandeur de l'Ordre national du Mérite ; médaille d'honneur du Service de santé des armées (France et Sénégal) ; Croix de la Valeur militaire avec étoile d'argent ; deux médailles commémoratives des Nations Unies...