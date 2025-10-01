Sénégal: Bus, Brt, Ter... - Le dispositif de transport urbain renforcé pour la rentrée scolaire

1 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

Le ministère des Transports terrestres et aériens a tenu une réunion de préparation de la rentrée scolaire 2025-2026, axée sur l'amélioration de la mobilité urbaine des élèves et étudiants.

Gora Sarr, Directeur général du Cetud, a salué le soutien du gouvernement et présenté un ensemble de mesures destinées à fluidifier le transport scolaire. Parmi elles figurent l'avancement du démarrage du service de transport à 5h30, le renforcement des bus de Dakar Dem Dikk, ainsi que la réduction de la fréquence des bus Aftu à cinq minutes en heures de pointe.

Le Brt, de son côté, mettra en service la ligne B3 pour mieux répondre aux besoins des usagers. Parallèlement, une coordination avec le ministère de l'Intérieur est prévue pour réguler le trafic, tandis que l'Anaser lancera des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière.

Sur le plan ferroviaire, Mokhtar Ba, Directeur des Grands trains du Sénégal, a rappelé le rôle central du Train express régional (Ter), avec des tarifs préférentiels pour les étudiants et un renforcement des dessertes aux heures de forte affluence. Il a également annoncé le développement de la ligne Mbacké-Ngabou-Touba, destinée à faciliter l'accès des élèves aux établissements scolaires et à soutenir le développement régional.

Ces initiatives visent à offrir aux apprenants des conditions de transport plus sûres, plus rapides et mieux adaptées aux défis de la rentrée.

