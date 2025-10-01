Certains lutteurs ont marqué l'histoire par leurs exploits sportifs, avant de se reconvertir après leur retraite. La rubrique « Que sont-ils devenus ? » raconte leur vie d'après-carrière. Aujourd'hui : Mapathé Diop alias Assurance.

Assurance est l'un des grands noms de la lutte mbouroise. Talent exceptionnel, corpulence imposante, courage hors du commun : il a marqué les « mbapatt » et les Drapeaux du chef de l'État. De 2006 à 2010, il a dominé la catégorie des 120 kg en lutte sans frappe. Champion du Sénégal à Saint-Louis en 2008, à Louga en 2009 et à Diourbel en 2010, il s'est imposé par sa force, sa technique et sa combativité.

Ainsi, Assurance a su se démarquer non seulement par ses succès dans les arènes, mais aussi par son engagement et sa discipline. Ses quatre années de domination dans la catégorie des 120 kg ont forgé sa réputation. Il était reconnu pour sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires, sa rapidité et sa résistance face aux chocs les plus violents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Même lorsqu'il a mis fin à sa carrière en lutte sans frappe, il est resté actif en lutte avec frappe, démontrant que son expérience et sa combativité restaient intactes malgré la longue pause. En lutte avec frappe, il a fondé l'écurie Mbour Téfess et en est devenu le leader incontesté.

Son palmarès reste impressionnant : 23 combats, dont 18 victoires et 5 défaites. Parmi ses victimes les plus célèbres figurent Auguste Mbagnick Sène, Garga 2, Sococim, Ndiol Ngor, Saër Bour Sine, Lassana et Mbaye Guèye Jr, qu'il a affrontés à deux reprises. Il a également battu Ablaye Wade, Macodou Kane, Thiéré Thiakh de Thiès, Gaal Ndiaye et Gambien.

Ses rares défaites sont survenues face à Tyson 2, Kaïré 2, Super Étoile, Saloum Saloum et Garga Mbossé. La victoire sur Gambien en 2023 a marqué sa dernière performance notable, après quoi il n'a plus renoué son nguimb. En parallèle, il s'est tourné vers la politique, suivant son mentor Cheikh Issa Sall, maire de Mbour.

Depuis l'élection de ce dernier en 2022, Assurance occupe une fonction de garde rapprochée, à ses côtés et au sein de la municipalité où il a été embauché. Il explique que ce rôle découle de la confiance qu'il inspire, mais précise qu'il n'a reçu aucune formation spécifique pour l'exercer.

Auparavant, il avait déjà travaillé comme garde privé au campus de l'université Cheikh Anta Diop, grâce au soutien de l'ancien Dg du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène. Aujourd'hui, Assurance se prépare à un nouveau chapitre. Entre sport et politique, il reste fidèle à ses valeurs et à sa communauté.

Ses exploits dans les arènes continuent de marquer les esprits et font de lui une référence de la lutte mbouroise. Sa détermination, sa loyauté et son engagement pourraient bien lui ouvrir de nouvelles perspectives, tandis que son nom reste gravé dans la mémoire des amateurs de lutte.