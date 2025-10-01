Cote d'Ivoire: JDAIP 2025 - Vers une stratégie nationale d'accès à l'information

Ouverte le 28 septembre 2025 à Abidjan, la 2e édition des Journées du droit d'accès à l'information publique (JDAIP) a été clôturée le mardi 30 septembre 2025, à l'auditorium de la Primature au Plateau, en présence d'autorités administratives et politiques, de chercheurs, de décideurs et d'acteurs associatifs.

Ces journées ont débouché sur plusieurs recommandations majeures visant à consolider les acquis et à renforcer la gouvernance démocratique. Parmi elles, l'élaboration d'une stratégie nationale d'accès à l'information et aux documents publics, dans un processus inclusif associant les universitaires et l'UNESCO ; la création d'un référentiel des documents d'intérêt public, en lien avec la CAIDP, et leur diffusion proactive ; la professionnalisation de la fonction de responsables de l'information, avec un curricula de formation en partenariat avec le ministère de la Fonction publique et l'ENA ; la mise en place d'un baromètre pour mesurer la proactivité des organismes publics ; l'adoption d'une politique nationale et d'un dispositif d'encadrement juridique, éthique, culturel, sécuritaire et technologique sur la communicabilité des documents ; la création d'un mécanisme d'alerte et de médiation pour prévenir les abus et protéger les droits des citoyens.

Représentant le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, l'inspecteur Anoman Kanié Léandre a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir la CAIDP dans son projet ambitieux.

Pour sa part, Diaby Malick, spécialiste des programmes éducation représentant la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a rappelé que l'information constitue un bien commun indispensable au progrès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, Mme Anne-Marie Konan Payne, présidente de la CAIDP, a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant à cette initiative.

Placée sous le thème « Accès à l'information d'intérêt public et aux documents d'intérêt général : entre ouverture, protection du secret et respect des droits fondamentaux », cette 2e édition visait à promouvoir un dialogue structuré sur les tensions et synergies entre transparence, sécurité nationale, droits fondamentaux et transformation numérique.