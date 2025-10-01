Cote d'Ivoire: JDAIP 2025 - Vers une stratégie nationale d'accès à l'information

1 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Ouverte le 28 septembre 2025 à Abidjan, la 2e édition des Journées du droit d'accès à l'information publique (JDAIP) a été clôturée le mardi 30 septembre 2025, à l'auditorium de la Primature au Plateau, en présence d'autorités administratives et politiques, de chercheurs, de décideurs et d'acteurs associatifs.

Ces journées ont débouché sur plusieurs recommandations majeures visant à consolider les acquis et à renforcer la gouvernance démocratique. Parmi elles, l'élaboration d'une stratégie nationale d'accès à l'information et aux documents publics, dans un processus inclusif associant les universitaires et l'UNESCO ; la création d'un référentiel des documents d'intérêt public, en lien avec la CAIDP, et leur diffusion proactive ; la professionnalisation de la fonction de responsables de l'information, avec un curricula de formation en partenariat avec le ministère de la Fonction publique et l'ENA ; la mise en place d'un baromètre pour mesurer la proactivité des organismes publics ; l'adoption d'une politique nationale et d'un dispositif d'encadrement juridique, éthique, culturel, sécuritaire et technologique sur la communicabilité des documents ; la création d'un mécanisme d'alerte et de médiation pour prévenir les abus et protéger les droits des citoyens.

Représentant le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, l'inspecteur Anoman Kanié Léandre a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir la CAIDP dans son projet ambitieux.

Pour sa part, Diaby Malick, spécialiste des programmes éducation représentant la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a rappelé que l'information constitue un bien commun indispensable au progrès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, Mme Anne-Marie Konan Payne, présidente de la CAIDP, a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant à cette initiative.

Placée sous le thème « Accès à l'information d'intérêt public et aux documents d'intérêt général : entre ouverture, protection du secret et respect des droits fondamentaux », cette 2e édition visait à promouvoir un dialogue structuré sur les tensions et synergies entre transparence, sécurité nationale, droits fondamentaux et transformation numérique.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.