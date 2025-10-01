Sénégal: Les promesses d'investissements publics et la lutte contre les épidémies au menu

Dakar — Les ambitions du Sénégal en matière de promotion des investissements publics et la lutte contre le virus Mpox et la fièvre de la vallée du Rift font le menu des quotidiens, avec l'affaire visant le journaliste et homme politique Madiambal Diagne.

Le Soleil s'intéresse au Forum investir au Sénégal (FII Sénégal), prévu les 7 et 8 octobre, en soulignant que le pays en attend "plus de 10.000 milliards" de FCFA en intentions d'investissements.

Selon le journal, cet évènement piloté par l'Agence pour la promotion des grands travaux et des investissements (APIX), "veut s'imposer comme une plateforme de référence pour catalyser les investissements structurants et incarner la nouvelle dynamique portée par la 'Vision 2050"'.

"Plus de 7000 participants sont attendus" à l'édition 2025 du Forum investir au Sénégal, "contre un peu plus de 3000 lors de la première édition en 2023", laquelle avait enregistré des intentions d'investissements de l'ordre de 6394 milliards de francs CFA, relève Vox Populi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Walfquotidien, citant la directrice de la promotion des investissements à l'APIX, Habibatou Emmanuel Thiam, annonce que des dispositions vont être prises, de concert avec la Banque mondiale, pour assurer le suivi des intentions d'investissements.

Des publications comme le journal Le Quotidien reviennent sur la situation sanitaire, suite à l'apparition, sur le territoire sénégalais, de la variole du singe et de la fièvre de la vallée du Rift.

"Le Sénégal entre deux feux", titre à ce propos le journal Le Quotidien. "Deux cas de mpox signalés à Dakar, 28 cas de [fièvre de la vallée du Rift] confirmés à Saint-Louis dont 8 décès, le Comité national de gestion des épidémies activé par les autorités de la Santé", résume Sud Quotidien.

Du fait de ces deux épidémies, la rentrée scolaire, fixée au 8 octobre pour les élèves, est placée "sous surveillance sanitaire", note le quotidien Enquête.

Source A, sur le même sujet, rapporte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les citoyens à jouer chacun "pleinement son rôle dans [la lutte] collective" contre ces deux épidémies.

"Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies", écrit source A.

Pour le reste, les quotidiens évoquent la situation du journaliste et homme politique Madiambal Diagne, visé par un mandat d'arrêt international après son refus de répondre à une convocation de la Division des investigations criminelles (DIC).

"Le parquet accable Madiambal [Diagne] sur 12 milliards FCFA", lit-on à ce sujet sur la une du quotidien L'info. "Entre surfacturations, flux opaques et chèques suspects, plus de 12 milliards FCFA de deniers publics auraient été blanchis" par M. Diagne, "via la SCI Pharaon, une société familiale sans expertise technique", écrit la même publication.

L'intéressé s'explique dans un texte publié par le journal Le Quotidien dont il est le promoteur et l'éditeur. Il se dit "serein et prêt à [se] défendre avec [sa] famille", tout en revenant sur les péripéties de sa sortie du pays.