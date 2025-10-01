Sénégal: Alla Kane, en retrait, jamais à la retraite

Dakar — Alla Kane, 89 ans en décembre prochain, compte parmi les personnes âgées célébrées ce 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale dédiée à cette frange de la société. Sauf que l'inspecteur des impôts, à la retraite depuis trente ans, n'a jamais pris... sa retraite.

Un jour d'août 2022, il s'avance vers le pupitre, escorté par une salve d'applaudissements. Dans son boubou "bleu bakha" comme celui de son leader, Ousmane Sonko, Alla Kane livre le discours de lancement de "Magui Pastef", l'instance des sages du parti au pouvoir, qu'il dirige lui-même.

Les cheveux gris de sagesse, comme l'écharpe autour du coup, le député élu à l'issue des législatives du 17 novembre 2024, tribun hors pair, alterne la radicalité avec l'index accusant le régime sortant et la détermination par les poings fermés.

Défenseur des valeurs sociales et des us et coutumes, il affiche fièrement ses origines qui le rattachent à Dimat, une localité de Podor (nord), berceau des Kane de Elimane Boubacar Kane, pour mieux faire référence à ses aïeuls entre le Cayor et le Baol, particulièrement des "souches de Massata et Massaer".

L'éternel combattant peine encore à se départir de ses réflexes de révolutionnaire. Pas évident pour ce militant marxiste léniniste qui a fait une formation militaire à Cuba en compagnie d'une trentaine de militants du Parti africain de l'indépendance (PAI). "On nous a envoyés à Cuba pour nous former dans la guérilla. Je suis revenu de cette formation avec le grade de commandante", a-t-il dit, auréolé du privilège militant d'avoir pu discuter avec Che Guevara et Fidel Castro pendant dix heures d'affilée.

S'il n'a plus la force de la jeunesse, "doyen Alla Kane", titre qu'il porte affectueusement, pour son "combat" pour la l'indépendance et la souveraineté du Sénégal à travers les âges, garde fièrement et jalousement ses principes qui lui collent à la peau.

"Le contrat que j'avais avec mon peuple, qui consistait à vouloir libérer le pays, c'était à l'époque le système colonial", a-t-il rappelé, soulignant que c'est ce qui l'avait poussé à adhérer au Manifeste du PAI de Majmouth Diop.

"J'ai deux âges"

A l'Assemblée nationale, Alla Kane reçoit l'équipe de l'Agence de presse sénégalaise (APS) dans son bureau sobre comme le beige de ces rideaux et de son boubou africain. Les lieux ne sont pas trop encombrés, juste quelques dossiers, et un salon pour les visiteurs. Beaucoup de ceux qui sont nés en 1936 - il aura 89 ans le 21 décembre prochain -, ne peuvent se départir de leur canne ou trainent le corps courbé. Mais le natif de Gaat, dans le département de Bambey (centre), "fils de paysan", garde sa ligne... verticale, signe d'une santé surveillée.

L'inspecteur des impôts, qui a pris sa retraite depuis 1995, n'est pas parmi les "retraitéphobes". Sans lunettes, il distribue, par moments, des regards généreux et défie le temps.

"Il n'y a pas eu de transition, de retraite. Pour moi, c'est la continuité", a-t-il dit.

Il confie avoir monté, avec des amis, le Cabinet international de sécurité foncière et immobilière (CISIF). "Il est toujours là, très actif. On vend notre expertise en matière fiscale et foncière".

"Il n'y a pas de retraite, parce que c'est devenu une habitude. C'est ancré chez moi. Je ne peux pas faire autre chose, d'ailleurs", a-t-il poursuivi.

Le travail est une "religion" pour ce député membre de la commission des finances et du contrôle budgétaire, mais aussi de la commission des affaires économiques qui épluche les dossiers avant la rentrée parlementaire.

Alla Kane dit avoir deux âges. "Un âge biologique qui traduit le jour, le 21 décembre 1936, où je suis venu au monde. Ensuite, l'âge politique, c'est l'âge de ma décision de m'engager dans l'action politique pour la libération de mon pays, et surtout, la liberté de mon peuple, en 1957, alors que j'avais 21 ans", a-t-il argumenté.

Et depuis lors, il dit avoir "bloqué" cet âge politique qui lui permet de "supporter" ses 89 ans.

La retraite politique n'existe donc pas pour Alla Kane. Il ne la prendra que "quand, par exemple, l'âge biologique va complètement remporter la lutte sur l'âge politique".

Mêmes convictions, même trajectoire que Sonko

Alla Kane ne compte rien lâcher. "Jusqu'à mon dernier souffle, si l'âge biologique me le permet, je me mettrai aux côtés de mon peuple, je me battrai, même au sein de ce pouvoir-là, pour la justice et pour créer un Sénégal souverain, juste et prospère", a-t-il insisté, le doigt accompagnant le pari.

Militant des causes sociales et politiques, il dit se retrouver dans le combat politique de PASTEF.

"Nous avions les mêmes visions, nous avions les mêmes voeux. Nous voulions vraiment détruire le système en place depuis avril 1960. C'est ce que j'ai appelé le Sénégal bâti par de Gaulle. C'est le Sénégal de De Gaulle", a-t-il dit, justifiant son compagnonnage avec l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko.

Dix-huit mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, Alla Kane dit avoir constaté que "ce système-là est couché, il est atteint, mais il n'est pas encore définitivement enterré".

Avec l'ardeur du militant de la Gauche, il appelle à "faire face à l'ennemi qui est là, qui se déploie", parlant de ceux qui sont classés dans le "système".

"Ils ont perdu tous les privilèges de l'appareil d'Etat, mais ils ont des moyens. Nous en sommes conscients et nous essayons de trouver des stratégies pour les achever", a-t-il dit, s'ajustant par moments dans son fauteuil.

Entre Alla Kane et Ousmane Sonko, c'est un destin commun, des aventures similaires, des convictions partagées.

L'étoile de l'inspecteur des impôts Sonko a commencé à briller avec sa radiation de la fonction publique par Macky Sall, en 2016, pour "manquement à l'obligation de discrétion professionnelle".

Inspecteur des impôts, après un concours de l'ENAM (Ecole nationale d'administration et de magistrature), Alla Kane a été aussi radié, mais de ses fonctions d'instituteur pour ses actions de lutte pour l'indépendance.

Il est aussi témoin de deux dissolutions, celle du PAI dont il était membre et celle de PASTEF, en 2023.

La dissolution de PASTEF, alors dans l'opposition, n'était point une surprise pour lui, mais il y voyait un recul démocratique de 63 ans, en tant que militant du PAI, parti dissout le 2 août 1960 par le gouvernement de Dia (Mamadou), sur décision du bureau politique de l'Union progressiste sénégalaise (UPS).

Une riche expérience au service des jeunes

"Nous avions décidé de pousser l'activité politique dans la clandestinité", raconte-t-il avec passion, un narratif qu'il ne veut pas interrompre, malgré les relances.

Alla Kane et Ousmane Sonko passent facilement pour de faux jumeaux. C'est dire que ce qui les différencie, au-delà de l'âge, n'est finalement pas si important que cela.

Le doyen peut de cette manière classer le leader de PASTEF dans la "gauche patriotique", incarnée à son époque par le PAI.

Une idéologie entretenue par Alla Kane avec Madièye Mbodj et d'autres hommes de gauche dans Yoonu askan wi, une plateforme créée en 2008 et qui rimait déjà dans le fond et la forme avec "Ndawi askan wi", la coalition qui avait porté Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale en 2017.

Madièye Mbodj, interrogé par l'APS, note que le rapprochement avec Alla Kane date de la célébration du 50e anniversaire du Manifeste du PAI en 2007 et de la mise en place du Comité national préparatoire de la conférence nationale de la Gauche. "Des événements qui ont rapproché nos trajectoires jusqu'au congrès de Yoonu Askan wi", témoigne M. Mbodj.

Il a loué la "grande modestie" de Alla Kane, malgré toute son expérience, confiant d'ailleurs que ce dernier ne voulait pas être investi sur les listes pour les législatives du 17 novembre 2024.

"Pour qu'il soit député, il a fallu lui forcer la main. Il n'était pas candidat. Des camarades sont venus le voir pour lui demander de mettre son expérience au service du Projet" du parti Pastef, a souligné Madièye Mbodj, ajoutant que le doyen de la 15e législature est "resté jeune de l'esprit avec le tempérament de combattant".

En 2013, Yoonu askan wi a fusionné avec les doyens du PAI dont Alla Kane, en même temps que le courant Ferñent animé par Rolland Diagne, Guy Marius Sagna et autres, rappelle M. Mbodj.

Plus tard, en 2021, quatorze organisations politiques (5 partis et 9 mouvements) dont Yoonu Askan wi/Mouvement pour l'autonomie populaire, ont décidé de fusionner avec le parti dirigé par Ousmane Sonko.

"Après cette fusion, on a réécrit les statuts de PASTEF [signifiant désormais] Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF-LES PATRIOTES)", a ajouté M. Mbodj, par ailleurs vice-président de PASTEF, chargé de la vie politique nationale.

En tant que membres du cabinet politique de l'opposant Ousmane Sonko, les hommes de gauche comme Alla Kane, Madièye Mbodj et Dialo Diop ont "inspiré" le PASTEF dans ses méthodes de lutte et de résistance.

"[Aujourd'hui], nous apportons notre expérience pour permettre aux jeunes qui sont aux commandes de pouvoir vraiment bien diriger ce pays-là conformément à la vision que nous avons appelée +Sénégal 2050+", a dit Alla Kane.