Sénégal: Un député plaide pour une loi et un secrétariat d'Etat dédiés aux personnes âgées

Dakar — Le parti Pastef (au pouvoir) réfléchit à une loi "révolutionnaire" pour une meilleure prise en charge des personnes âgées, a révélé le député Alla Kane, soulignant que dans cette perspective, les "sages" de cette formation souhaitent la création d'un secrétariat d'État en charge du troisième âge.

"On y réfléchit et on veut vraiment faire une loi, encore révolutionnaire, capable de prendre en charge les préoccupations de toutes les personnes âgées au Sénégal", a dit M. Kane, 89 ans et doyen de cette 15e législature de l'Assemblée nationale.

Il s'entretenait avec l'APS, dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre.

L'édition est consacrée au thème "Les personnes âgées, moteurs de l'action locale et mondiale : nos aspirations, notre bien-être et nos droits".

Selon le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, ce texte devant être "essentiellement consacré" aux personnes âgées fait l'objet d'une "réflexion sérieuse" au sein de PASTEF.

Les prestations dont bénéficient les personnes âgées ne doivent pas se limiter aux seules personnes affilées à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et au Fonds national de retraite (FNR), a-t-il laissé entendre.

"Même les personnes âgées qui sont dans les campagnes doivent en bénéficier", a plaidé Alla Kane, selon qui cette initiative est portée par "Magui PASTEF", l'instance regroupant les "sages" de la formation au pouvoir dont il est le président.

"C'était une promesse de campagne aussi. Il s'agit de voir comment l'Etat, compte tenu de ses possibilités, peut aider les personnes âgées à bénéficier, par exemple, de la gratuité du transport, de la gratuité de beaucoup [d'autres] choses", a-t-il proposé.

Ces faveurs peuvent se présenter, selon lui, sous forme d'indemnités mensuelles ou trimestrielles, "pour que les personnes âgées se sentent concernées pour la première fois" par les politiques publiques.

En plus d'une loi, le député, membre de la commission finances et contrôle budgétaire et celle des affaires économiques de l'Assemblée nationale, préconise la création d'une structure dédiée aux personnes âgées, logée à la Primature.

"On voudrait même avoir un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la protection des personnes âgées", a-t-il dit.

De manière générale, Alla Kane a insisté sur la volonté du parti au pouvoir, majoritaire à l'Assemblée nationale, de s'investir davantage dans la prise en charge de cette population vulnérable.

"Il faut voir vraiment comment prendre en charge les personnes âgées, quelles qu'elles soient et où qu'elles se trouvent, qu'elles soient dans les villes ou dans les campagnes", a-t-il ajouté.