Sénégal: Des acteurs électoraux formés à l'usage de l'intelligence artificielle

L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), en collaboration avec la Direction générale des élections (DGE), a tenu mardi à Dakar un atelier de sensibilisation à l'intention des acteurs électoraux, axé sur l'usage optimal de l'intelligence artificielle (IA) et la gestion des risques dans le cadre du processus électoral.

Cette rencontre visait principalement à offrir aux responsables électoraux, aux organisations de la société civile et aux médias une meilleure compréhension de l'IA, tout en mettant l'accent sur ses enjeux éthiques et ses implications en matière de droits humains dans la gestion des élections.

"L'IA est aujourd'hui une opportunité qui s'offre à nous acteurs électoraux, car pouvant nous aider dans nos procédures, dans nos outils de travail, mais qu'il faut gérer avec beaucoup de responsabilité", a indiqué le commissaire Abdoul Aziz Sarr, directeur des opérations électorales.

Selon lui, l'Intelligence artificielle est devenue un atout, "mais un atout qu'il faut gérer avec beaucoup de doigté, parce que c'est une matière très sensible qui évolue avec une vitesse assez fulgurante". "L'IA est devenue une bête. Soit on l'apprivoise, soit elle nous apprivoise", a t-il tranché.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant le Directeur général des Elections Birame Sène, le commissaire Sarr estime que cet atelier est venu à son heure, parce qu'aujourd'hui, "on ne peut plus aller sans l'apport de l'IA" devenue "incontournable".

"Mais c'est de notre responsabilité, nous acteurs électoraux, d'essayer de l'intégrer de manière progressive, tout en se préservant de ses dérives quant à la désinformation, quant à la manipulation et autres", a souligné Abdou Aziz Sarr.

"Nous prenons compte de la réalité exactement comme nous avons réagi au moment de l'immersion des nouvelles technologies dans le processus électoral. Notre objectif est de vous accompagner, de bénéficier de vos réflexions sur la domestication de ce nouvel outil dans le processus et dans les techniques électorales. Nous comptons beaucoup sur votre expérience empirique, sur l'approche comparative des différents pays représentés dans cette salle et des organismes sous-régionaux également", a déclaré le représentant de International IDEA, Maurice Mboula Jean Claude Enguélégué.

Prévu sur deux jours, cet atelier abordera plusieurs modules, notamment : les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle, l'éthique de l'IA et les droits humains, l'IA dans la gestion électorale, l'usage de l'IA par les acteurs politiques et en période de campagne, ainsi que la réglementation et la législation liées à l'IA.