Sénégal: Sédhiou - Lancement d'une coopérative agricole de 88 milliards FCFA

Une coopérative agricole a été officiellement lancée, mardi, dans les communes de Djibanar et Kaour, département de Goudomp, dans le cadre d'un programme agrosylvopastoral financé à hauteur de 88 milliards de FCFA, a constaté l'APS.

Ce projet est initié par l'État du Sénégal en partenariat avec Bonifiche Ferraresi International (BF), une entreprise agroalimentaire italienne.

Il prévoit l'aménagement de 10 000 hectares de terres agricoles, répartis entre les communes de Djibanar et Kaour, selon les précisions données lors de la cérémonie de lancement présidée par Alioune Diouf, adjoint au sous-préfet de la commune de Djibanar.

À terme, "ce projet structurant" devrait aider à "dynamiser l'économie locale à travers la création de milliers d'emplois et la résilience des territoires', s'est félicitée l'autorité administrative.

Il inclut également la construction d'infrastructures socio-économiques de base destinées à améliorer les conditions de vie des populations et à soutenir la transition vers une agriculture moderne et durable, indique-t-on.

Alioune Diouf a aussi souligné la nécessité de mettre en place des "organes solides, respectueux des délais et attentifs à l'impact environnemental du projet".

Il s'est aussi félicité du "climat d'entente" qui a entouré la mise en place du bureau de la coopérative.

Le maire de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, a salué une "initiative majeure " pour sa commune, précisant que la création de la coopérative était un préalable pour la mise en oeuvre effective du projet.

Il a appelé au respect des engagements environnementaux et fonciers afin de permettre un démarrage rapide des travaux.

Le président de la coopérative, Seny Kébé s'est engagé à oeuvrer pour une "gestion transparente et participative", en lien étroit avec les communautés locales.

Il a affirmé vouloir faire de la coopérative "un véritable levier de transformation économique" pour la zone.