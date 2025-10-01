Maroc: Aviation civile - Le pays et le Niger signent un mémorandum d'entente pour renforcer leur coopération

L e Maroc et le Niger ont signé, à Montréal, un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération technique entre les deux pays dans le secteur de l'aviation civile, en marge de la 42ème assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

L'accord, signé au siège de l'OACI en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et de son homologue nigérien, Amadou Abdourahamane, vise à renforcer la coopération bilatérale et l'échange d'expertises dans les domaines de la sécurité aérienne et à mettre en oeuvre des programmes de formation des cadres afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de sûreté du transport aérien international.

Le mémorandum d'entente établit un cadre pratique pour la coopération technique entre la Direction générale de l'Aviation civile du Maroc et l'Agence nationale de l'aviation civile du Niger, définissant ses modalités et ses mécanismes de mise en oeuvre.

La signature de cet accord, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, traduit la ferme volonté des deux pays de renforcer la présence de l'Afrique dans le secteur de l'aviation civile internationale, en ligne avec la vision du Royaume qui ambitionne de transformer le Maroc en un hub régional reliant l'Afrique au reste du monde et de consolider l'intégration africaine dans le secteur du transport aérien, souligne le ministère du Transport et de la Logistique.

"Ce mémorandum d'entente permettra aux deux pays de développer davantage leur coopération dans le secteur du transport aérien", a souligné M. Kayouh dans une dé-

claration à la MAP, ajoutant que cet accord vise aussi à consolider la présence de la Royal Air Maroc et de la compagnie nationale aérienne du Niger.

Le Royaume est également disposé à accueillir les pilotes nigériens à des fins de formation, a indiqué le ministre, qui préside la délégation marocaine aux travaux de la 42ème session de l'Assemblée de l'OACI.

L'Assemblée de l'OACI se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil de l'organisation. Les 193 Etats membres de l'OACI ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales prennent part à cet évènement, qui établit la politique mondiale de l'Organisation pour les trois prochaines années.

En marge de cette rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 3 octobre, la délégation marocaine a tenu une série de réunions bilatérales dans l'objectif de renforcer la présence du

Royaume du Maroc dans le système de l'aviation civile internationale et de mettre en avant sa candidature au Conseil de l'OACI.