Maroc: Marsa Maroc - Le RNPG grimpe de 23,4% au S1-2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Marsa Maroc a atteint 773 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, en hausse de 23,4% par rapport à la même période un an auparavant.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'est établi, quant à lui, à 1.561 MDH, en croissance de 17% par rapport au 30 juin 2024, grâce à la progression du chiffre d'affaires (CA) en parallèle à une bonne maîtrise des charges d'exploitation qui ont augmenté de 9,5% seulement, améliorant ainsi la marge brute, indique un communiqué de la Société d'exploitation des Ports - Marsa Maroc, dont le Conseil d'administration s'est réuni le 24 septembre pour examiner l'activité et arrêter les comptes au S1-2025.

S'agissant du CA consolidé, il a atteint 2.842 MDH (+14,5%), grâce à la croissance de l'activité et la réalisation d'autres prestations logistiques.

Au premier semestre 2025, Marsa Maroc a engagé un investissement de 1.293 MDH concernant, principalement, la réalisation des superstructures et l'acquisition d'équipements destinés à l'activité conteneurs des deux nouveaux terminaux au port Nador West Med.

Par ailleurs, le trafic manutentionné par le groupe Marsa Maroc a augmenté de 8% à 33,6 millions de tonnes, à la faveur de la hausse de l'ensemble des segments du trafic.