Maroc: 'Piaf, invités et héritiers', une comédie musicale en tournée au pays

La comédie musicale "Piaf, invités et héritiers" entamera, en avril 2026, une tournée nationale placée sous le signe de la solidarité avec les enfants défavorisés, ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue lundi à Casablanca.

Coproduite par l'auteure et productrice Maïa Vion et l'Association Les Enfants de l'ovale Maroc (EDOM), cette comédie musicale passera par les villes de Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Tanger, Agadir, Mohammédia et Rabat, où aura lieu la première représentation, ont fait savoir les organisateurs.

Placée sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture, cette initiative cherche à la fois à révéler de jeunes talents marocains et à soutenir les enfants défavorisés, à travers l'organisation de dix galas de bienfaisance destinés à financer l'extension des installations éducatives et sportives de l'Association EDOM à la commune rurale Mers El Kheir (préfecture de Skhirat-Témara).

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Hicham Abkari, a mis en avant l'importance de cette initiative qui conjugue excellence artistique et impact social, renforçant la place des arts vivants dans les politiques publiques et créant des passerelles entre générations et disciplines.

L'auteure et productrice Maïa Vion a indiqué, dans une déclaration similaire, que ce projet repose sur deux volets : offrir les feux de la rampe à la jeune scène marocaine de variété et lever des fonds pour l'EDOM afin d'accueillir les enfants qui sont dans le besoin.

De son côté, la vice-présidente de l'EDOM, Nadia Dupuis, a affirmé que "ce partenariat reflète nos valeurs communes : transmission, solidarité, créativité et foi en la jeunesse", ajoutant que l'objectif est d'élargir les capacités d'accueil de l'association pour donner à encore plus d'enfants l'opportunité d'un avenir prometteur.

Inspirée par le parcours de l'inoubliable Edith Piaf, la comédie musicale revisite l'univers de la chanteuse et de ses héritiers à travers une mise en scène rythmée mêlant medleys, musiciens live et chorégraphies originales.

Bouillon de culture

Festival

La 16e édition du Festival Issni N'Ourgh international du film amazigh (FINIFA) aura lieu du 1er au 5 octobre, à Agadir.

Trois compétitions majeures rythmeront cette édition, à savoir : la Compétition officielle amazighe, la Compétition internationale et le Prix national de la culture amazighe, indique un communiqué des organisateurs.

La Compétition officielle amazighe est dédiée à la promotion du cinéma amazighe, dans ses formes les plus variées (fiction, documentaire, expérimental), alors que la Compétition internationale vise à croiser les regards, mettre en valeur des expressions cinématographiques diverses, et offrir une scène internationale aux cinéastes engagés.

Le Prix national de la culture amazighe remis dans le cadre des Prix nationaux de la culture amazighe, symbolise le lien entre tradition, modernité et expression culturelle contemporaine.

Selon les organisateurs, les jurys du festival, porteurs d'expérience et de diversité, joueront un rôle crucial dans la sélection des oeuvres, dans la valorisation des talents émergents et dans le rayonnement culturel du festival.

Le FINIFA est organisé en partenariat avec le Conseil régional Souss-Massa, la Commune urbaine d'Agadir, l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et avec la participation du Centre cinématographique marocain (CCM).