Maroc: Clap de départ pour la 14ème édition du Festival international maghrébin du film à Oujda

Le coup d'envoi de la 14ème édition du Festival international maghrébin du film d'Oujda, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné, lundi soir au Théâtre Mohammed VI, sous le thème «Des écrans de cinéma, se bâtissent des ponts et se racontent les causes».

Organisé par l'Association Ciné-Maghreb, cet événement cinématographique qui se poursuivra jusqu'au 5 octobre se veut cette année encore une scène où se croisent l'excellence artistique, la réflexion intellectuelle et l'ouverture sur le monde.

La cérémonie d'ouverture qui a réuni un nombre important de cinéastes et d'artistes marocains et étrangers, s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de l'Oriental, d'élus et de responsables.

Un vibrant hommage a été rendu à cette occasion à des figures qui ont marqué la scène artistique nationale et internationale, à savoir le grand compositeur libanais Marcel Khalifé, voix universelle de la musique arabe engagée, l'acteur marocain Rabii Kati, icône du grand et du petit écran et l'actrice Soumaya Akaaboune, qui a su tracer une carrière entre le Maroc et l'international.

Dans des déclarations à la MAP, les trois artistes ont exprimé leur joie et leur fierté pour cette reconnaissance, se disant très honorés par l'hommage que les organisateurs de cet événement ont décidé de leur rendre à la cité millénaire d'Oujda.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, lors de laquelle 18 films (longs et courts métrages) seront projetés dans le cadre de la compétition officielle, a connu également la présentation des membres des jurys.

Ainsi, le jury des longs métrages est présidé par l'universitaire marocain Omar Halli, épaulé par la Burkinabé Maïmouna Ndiaye, actrice et réalisatrice, l'universitaire américaine Florence Martin, spécialiste des études cinématographiques et médiatiques, la productrice française Annabelle Thomas, et l'acteur et scénariste français Olivier Loustau.

Quant au jury des courts métrages, il est conduit par le producteur et scénariste marocain Mohamed Bouzkou, avec à ses côtés Sonia Chamkhi, réalisatrice et écrivaine tunisienne, Ahmed Mohamed Al-Faleh, cinéaste et chercheur jordanien spécialisé en cinéma et intelligence artificielle, et Samal Yeslyamova, actrice kazakhe consacrée à Cannes en 2018 par le Prix d'interprétation féminine.

Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général de la wilaya de l'Oriental, Ahmed Chaabane, a souligné que ce festival, qui se tient dans une ambiance festive alliant créativité artistique et plaisir du spectacle, offre une plateforme exceptionnelle pour célébrer la créativité cinématographique du monde entier, et contribue à ancrer efficacement les valeurs du dialogue culturel et à promouvoir les échanges culturels entre les peuples.

Il a relevé, dans ce sens, que la culture, avec sa profondeur symbolique et sa diversité, ne représente pas seulement un reflet de l'esprit des peuples, mais constitue un pilier essentiel pour la réalisation d'un développement durable et joue un rôle central dans le soutien de l'économie locale et le renforcement du rayonnement culturel des territoires.

La région de l'Oriental, avec sa diversité culturelle et son patrimoine artistique, a montré sa capacité à transformer la culture en un domaine d'interaction et de rayonnement, et en un outil efficace pour enclencher une dynamique de développement intégrée, a-t-il mis en avant, notant que ce festival est l'un des exemples réussis qui combinent la promotion de l'expression artistique authentique et le développement des industries créatives, touristiques et culturelles.

Il a par ailleurs fait remarquer que l'année 2025 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du cinéma mondial avec l'émergence de films entièrement produits par l'intelligence artificielle, une transformation qualitative qui ouvre des perspectives sans précédent à la créativité, notant, à cet égard, que la région de l'Oriental doit être un acteur stratégique en tirant profit de ces transformations, afin de renforcer son rayonnement culturel et économique et de créer une valeur ajoutée.

De son côté, le président de l'Association Ciné-Maghreb et directeur du festival, Khalid Sli, a noté que cette édition qui allie continuité et innovation, constitue une véritable occasion pour célébrer l'art du cinéma.

Dans une déclaration à la MAP, il a mis l'accent sur la programmation riche et diversifiée de ce festival, qui demeure fidèle à son rôle de rendez-vous majeur du calendrier cinématographique, précisant qu'outre la projection de films qui ont été sélectionnés avec soin, cette quatorzième édition sera rehaussée par d'autres activités parallèles.

Il s'agit notamment de séances de dédicace d'ouvrages, d'une conférence centrale sur le thème de cette édition, d'une table ronde sur les industries culturelles et créatives dans la région de l'Oriental, ainsi que des master class et ateliers.