Maroc: Zineb El Adaoui plaide pour une transformation globale des institutions de contrôle des finances

Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques sont appelées à s'engager dans un processus de transformation globale, guidé par un leadership efficace, a souligné, lundi à Casablanca, Zineb El Adaoui, Premier président de la Cour des comptes.

"Face à l'accroissement des défis mondiaux, notamment les pressions financières, la transformation numérique, le changement climatique, les crises géopolitiques, ainsi que les aspirations citoyennes pressantes et évolutives, il est nécessaire que les institutions supérieures de contrôle évoluent progressivement pour devenir des entités actives dans la construction d'un avenir meilleur et plus durable", a indiqué Mme El Adaoui dans une allocution à l'ouverture d'ateliers de haut niveau sur le "leadership des institutions supérieures de contrôle".

Un leadership efficace des organismes supérieurs de contrôle nécessite une vision claire qui offre un espace permettant à l'ensemble des collaborateurs de participer de manière responsable au projet de transformation, a expliqué la responsable lors de cet événement organisé par la Cour des comptes en partenariat avec l'Initiative de développement de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

Cette approche globale constitue un impératif éthique et moral, et une condition nécessaire pour garantir l'adhésion de tous, stimuler l'innovation et créer de la valeur, a-t-elle affirmé, précisant qu'"une gestion participative et une stratégie de communication interne efficace permettent à tous les collaborateurs d'exprimer leurs opinions dans un climat de responsabilité et de confiance".

"En instaurant un dialogue permanent avec le Parlement, le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les citoyens, les institutions supérieures de contrôle peuvent garantir la mise en oeuvre de leurs recommandations et décisions juridictionnelles, et améliorer la gestion des finances publiques", a noté Mme El Adaoui.

Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, tout projet de transformation doit faire de la protection et du renforcement de l'indépendance juridique et effective des institutions de contrôle une priorité absolue.

Et de faire observer qu'une telle indépendance "garantit l'utilisation optimale des fonds publics, renforce la transparence et la reddition des comptes, et accroît la confiance des citoyens dans les institutions publiques, ce qui favorise le respect des lois et des politiques publiques, stimule la participation citoyenne et contribue positivement aux processus de développement.

Pour Mme El Adaoui, les politiques de transformation institutionnelle doivent également reposer sur un système de gestion des risques permettant d'identifier, d'évaluer et de traiter les événements majeurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'atteinte des objectifs institutionnels, tout en mettant en place des plans adaptés pour y faire face avec rapidité et efficacité.

De son côté, Ola Hoem, directeur général adjoint de l'Initiative de développement de l'INTOSAI, a indiqué que ces ateliers réunissent trois jours durant plus de 30 dirigeants d'institutions supérieures de contrôle venus du monde entier, aux côtés d'experts issus du milieu académique ainsi que d'organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que ces rencontres constituent une occasion pour les participants de travailler ensemble et d'échanger sur les moyens à même de relever les défis à venir et de discuter de sujets qui ont un impact sur le travail des institutions supérieures de contrôle et l'audit dans le secteur public.

S'agissant de l'Initiative de développement de l'INTOSAI, M. Hoem a expliqué qu'elle oeuvre à soutenir les institutions supérieures de contrôle, afin de renforcer leurs capacités et leurs performances pour contribuer à davantage de responsabilité et de transparence dans la gestion des finances publiques.

Pour sa part, Khaled Ahmed Shekshek, président du bureau d'audit de la Libye, a souligné l'importance de ces ateliers pour réunir des dirigeants d'institutions supérieures de contrôle, partager leurs visions et expériences respectives en matière de contrôle et d'audit, et réfléchir ensemble sur les moyens à même de relever les défis communs.

Il a ajouté que ces ateliers présentent un espace idoine pour les participants afin d'aborder des questions relatives essentiellement au leadership des institutions supérieures de contrôle, au maintien de l'indépendance de ces organismes, ainsi qu'aux opportunités offertes par la transformation numérique dans les opérations de contrôle des finances publiques.

L'Initiative de développement de l'INTOSAI, en sa qualité d'entité juridique distincte, est dédiée au renforcement des capacités des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, leur indépendance, leur gouvernance, leur professionnalisation et leur pertinence.