Maroc: Huit chercheurs de l'Université Euromed de Fès dans le classement international de Stanford des scientifiques les plus influents au monde

Huit chercheurs de l'Université Euromed de Fès (UEMF) figurent cette année dans le classement international de Stanford des scientifiques les plus influents au monde.

Ces chercheurs affiliés à l'UEMF viennent d'être classés parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, selon le classement annuel établi par l'Université Stanford, en partenariat avec Elsevier et la base de données Scopus, indique un communiqué de l'Université.

Il s'agit des professeurs Mostapha Bousmina, Chakib Nejjari, Abdelkarim Elkadib, Chakib Alaoui, Belkheir Hammouti, Taibi Ben Hadda, Rajae Salim et Elhachmia Ech-Chibi.

Ce classement mondial de référence évalue la qualité et l'impact de la recherche sur la base d'indicateurs exigeants tels que le volume et la portée des citations, le h-index, le coautorat et l'influence globale des travaux scientifiques, ajoute la même source.

Cette année, l'UEMF a signé «une percée spectaculaire dans ce classement de référence», ajoute le communiqué notant qu'en 2024, quatre enseignants-chercheurs de l'UEMF avaient déjà intégré cette prestigieuse liste.

En un an seulement, souligne-t-on, le nombre de chercheurs a doublé, marquant une progression qui témoigne d'une dynamique scientifique qui ne cesse de s'affirmer et d'une stratégie de recherche pensée sur le long terme, appuyée par un encadrement académique exigeant, une vision claire et une ouverture assumée sur l'international.

Cette distinction par Stanford est bien plus qu'une reconnaissance individuelle, elle est une consécration qui témoigne de la rigueur de l'UEMF à produire une recherche de qualité, inscrivant ainsi la science produite au Maroc dans les réseaux mondiaux, ajoute le communiqué.

Avec 134 scientifiques marocains recensés cette année dans ce classement prestigieux, le Maroc consolide sa présence sur la scène internationale de la recherche.

L'UEMF, en doublant sa représentation en un an seulement, illustre brillamment ce sursaut scientifique et confirme son positionnement de plateforme académique et scientifique de premier plan.

Cette consécration internationale fait écho à une autre récente distinction majeure. Il s'agit du classement Round University Ranking (RUR), qui place l'UEMF en 1ère position au Maroc, 2ème en Afrique dans le cercle très fermé des 360 meilleures universités, lit-on dans le communiqué.

Et d'ajouter que ces performances renforcent la vocation de l'Université comme acteur de premier rang du savoir et de l'innovation, tourné vers la durabilité et l'impact sociétal.