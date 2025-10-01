Maroc: Marrakech - Hausse de 5% des nuitées dans les EHTC à fin juillet

1 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Le volume des nuitées réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a enregistré une hausse de 5% à fin juillet dernier, atteignant un total de 5.811.706 contre 5.553.984 nuitées une année auparavant, selon l'Observatoire du Tourisme.

Ainsi, le taux d'occupation dans les EHTC de la Cité Ocre s'est situé à 69% au cours des sept premiers mois de l'année en cours, contre 67% par rapport à la même période de 2024, précise l'Observatoire dans ses statistiques sur l'évolution du tourisme au Maroc pour le mois de juillet.

Au cours du mois de juillet dernier, les établissements hôteliers classés de Marrakech ont affiché une baisse de 5% du nombre de nuitées, totalisant 753.190 nuitées, contre 791.477 nuitées en juillet 2024.

Au niveau national, le volume des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) a atteint plus de 17,13 millions de nuitées à fin juillet 2025, en hausse de 12% par rapport à la même période un an auparavant, relève l'Observatoire.

Ces nuitées, poursuit la même source, se répartissent sur le tourisme national (+6%) et le tourisme international (+14%).

