Maroc: Tamwilcom - Un volume de financements de 27,2 MMDH au S1-2025

L'activité globale de Tamwilcom a enregistré une évolution de 11% au premier semestre 2025, traduite par un volume de financements mobilisés de 27,2 milliards de dirhams (MMDH) et des engagements atteignant 18,2 MMDH.

Cette dynamique a permis de soutenir près de 46.000 opérations de crédits, dont près de 39.000 au profit des entreprises et plus de 7.000 en faveur des particuliers, indique un communiqué de Tamwilcom publié à l'issue de la tenue, lundi à Rabat, de son 11è conseil d'administration, sous la présidence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah.

La garantie en faveur des entreprises privées, coeur d'activité de Tamwilcom, s'est renforcée avec 19,7 MMDH de crédits mobilisés, pour un volume d'engagements de 11,3 MMDH, en progression de 7% par rapport à la même période de l'année précédente, fait savoir la même source, relevant que ces interventions ont majoritairement profité aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).

Les produits phares de Tamwilcom, tels que Damane Istitmar pour l'investissement, Damane Attayssir pour les besoins de fonds de roulement des PME, ainsi que Damane Express destiné aux TPE et micro-entreprises, ont contribué de manière significative à cette performance, ajoute le communiqué.

Parallèlement, l'activité de cofinancement a poursuivi sa consolidation. Le Fonds Tamwil a enregistré des engagements de près de 149 millions de dirhams (MDH), répartis sur près de 5.600 opérations, rapporte la MAP

Et de noter la contribution du mécanisme MDM Invest à hauteur de 25 MDH en faveur des projets portés par les Marocains résidant à l'étranger.

S'agissant des établissements publics, Tamwilcom a maintenu son accompagnement pour un montant global de 5,1 MMDH, confirmant son rôle de partenaire institutionnel de référence.

L'activité de la fenêtre participative Daama Tamwil continue également de progresser, avec un volume de financements de près de 209 MDH en faveur des entreprises. Pour les particuliers, le produit Damane Iskane connaît une dynamique soutenue, avec près de 26 M DH de financements, en nette hausse de 61% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La réunion du Conseil d'administration a également porté sur l'examen des comptes arrêtés au 30 juin 2025. L'activité globale de Tamwilcom au premier semestre 2025 s'est traduite par la réalisation en évolution d'un produit net bancaire (PNB) de 494 MDH, ainsi que d'un résultat net de 268 MDH.