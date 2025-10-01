Afrique: La Conférence panafricaine sur la formation des enseignants débute à Addis-Abeba

Addis-Abeba — La Conférence panafricaine sur la formation des enseignants (PACTED 2025) s'est ouverte au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Cette rencontre de trois jours réunit responsables politiques, experts et praticiens de l'éducation autour des enjeux majeurs liés à la formation des enseignants sur le continent.

Elle se déroule sous le thème : « Promouvoir des stratégies pour la formation, la reconnaissance et le développement professionnel des enseignants ».

En marge des travaux, l'Union africaine a également prévu la remise des Prix continentaux pour les enseignants 2025 ainsi que le lancement de la Plateforme de la communauté de pratique des enseignants, initiatives destinées à valoriser la profession et à renforcer les réseaux éducatifs africains.

La conférence coïncide par ailleurs avec la célébration de la Journée mondiale des enseignants 2025, soulignant l'importance stratégique de l'éducation pour l'avenir de l'Afrique.

Les discussions devraient aboutir au lancement du Plan d'action accéléré de l'Union africaine pour la transformation de l'éducation et le développement des compétences en Afrique (2025-2034), en cohérence avec la Décennie de l'éducation de l'UA (2024-2034), l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable.

La PACTED 2025 est organisée par le Département de l'éducation, des sciences, des technologies et de l'innovation (ESTI) de la Commission de l'Union africaine, avec l'appui de l'Union européenne à travers l'Initiative régionale pour les enseignants en Afrique (RTIA).