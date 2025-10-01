Maroc: Salé - Appel à la modernisation et à la digitalisation du commerce de proximité

Les participants à une journée d'étude, organisée lundi à Salé, ont appelé à une transformation profonde du secteur du commerce de proximité, mettant en avant l'urgence d'investir dans la modernisation, la formation et la digitalisation.

Initiée par le ministère de l'Industrie et du Commerce sous le thème "Ensemble pour un commerce du Maroc 2030", cette journée d'étude a été l'occasion de souligner que cette transformation permettra au secteur de mieux répondre aux différents défis et de renforcer sa compétitivité et son rôle en tant que pilier essentiel de l'économie nationale.

"Nous devons impérativement commencer à travailler sur un secteur très important, qui constitue un pilier essentiel de l'économie nationale. Ce secteur, profondément ancré dans l'histoire de notre pays, mérite toute notre attention et notre engagement pour le préserver", a dit, à cette occasion, le président du Syndicat national des commerçants et des professionnels, Nabil Nouri.

Il a, par ailleurs, plaidé en faveur d'un soutien renforcé, notamment en matière de formation, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le commerce de proximité requiert aujourd'hui une formation adaptée, notamment dans les langues étrangères", a fait remarquer M. Nouri.

De son côté, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), Hassan Sakhi, s'est dit en faveur de la mise en place d'un programme national de digitalisation, jugeant essentiel de disposer d'un système unifié applicable à toutes les régions.

Cette digitalisation, a-t-il expliqué, permettra aux commerçants de mieux gérer leur activité grâce à des outils déployés en collaboration avec les syndicats et organismes professionnels.

M. Sakhi a également rappelé l'urgence de fédérer les efforts. "Notre horizon n'est plus seulement 2030, mais aussi 2026 et 2027, années durant lesquelles nous devons accélérer pour atteindre les objectifs fixés en gardant le cap jusqu'en 2030".

Marquée par la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre de la dynamique nationale engagée pour le développement et la modernisation du secteur du commerce, en reconnaissance de son rôle socio-économique principal dans la vie des citoyens et dans l'animation du tissu économique national.

Les débats se sont articulés autour des moyens à même de renforcer la compétitivité du commerce national à l'horizon 2030.