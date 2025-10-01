Burkina Faso: Rentrée judiciaire 2025-2026 - Le Président du Faso à l'audience solennelle

1 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire assiste, le mercredi 1er octobre 2025 dans la matinée à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire des cours et tribunaux du Burkina Faso pour l'année judiciaire 2025-2026.

Cette rentrée judiciaire se tient sous le thème « Renforcement des relations entre la justice et les justiciables : gage de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de développement ».

À travers ce thème, les juridictions de notre pays entendent réaffirmer leur rôle dans la construction d'une Nation forte et résiliente.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.