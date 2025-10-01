Plus de 105 000 tonnes d'engrais ont été livrées aux distributeurs agréés par l'État, par les Industries chimiques du Sénégal (ICS), pour la campagne agricole 2025-2026. L'annonce a été faite mercredi, à travers une note rendue publique.

Pour la campagne agricole 2025-2026, les ICS informent qu'elles ont déjà produit plus de 105 000 tonnes d'engrais, soit une nette progression par rapport à la campagne précédente. Celle-ci s'était établie à 70 000 tonnes.

« Sur ce volume, 93 000 tonnes ont été livrées aux distributeurs entre juin et juillet 2025, garantissant ainsi un approvisionnement régulier et sécurisé des producteurs sur l'ensemble du territoire. Cette démarche témoigne du renforcement des dispositifs logistiques et organisationnels mis en place afin d'assurer une atteinte optimale des objectifs fixés conjointement avec l'État du Sénégal », indiquent-elles à travers un communiqué.

Améliorer la performance du secteur agricole national

Conscientes des enjeux liés à la souveraineté alimentaire et à la nécessité d'accompagner durablement le monde rural, rappelle le texte, les ICS ont par ailleurs procédé, le mardi 22 juillet 2025, au lancement officiel du Programme des ICS pour le Soutien à l'agriculture (PICSA).

« Cette initiative vise à améliorer la performance du secteur agricole national à travers : des formations sur les bonnes pratiques agricoles et l'utilisation raisonnée des engrais, la distribution d'intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires) et le renforcement des capacités des producteurs pour une meilleure résilience face aux changements climatiques », indique le document.

Dans sa première phase, le PICSA a accompagné 60 producteurs dans cinq grandes zones agroécologiques du Sénégal. Il s'agit des Niayes, du Centre du Bassin arachidier, du Sénégal oriental, du Sud de la Casamance et de la vallée du Fleuve Sénégal. Ce projet couvre ainsi huit régions que sont Thiès, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Les tarifs revus à la baisse

Les ICS ont également procédé, pour la campagne agricole 2025-2026, à une mise à disposition accrue d'engrais, assortie de baisses notables sur les tarifs appliqués. S'agissant de l'engrais NPK 15-15-15, principalement destiné à la culture du maïs, les ICS ont fourni plus de 27 000 tonnes.

« Le prix du sac de 50 kilogrammes, qui s'élevait à 9 500 FCFA en 2024, a été ramené à 8 500 FCFA en 2025, traduisant ainsi un effort significatif en faveur de l'accessibilité pour les producteurs », lit-on dans le texte.

De même, pour l'engrais NPK 6-20-10, utilisé essentiellement dans la filière arachidière, la même source informe que plus de 54 000 tonnes ont été mises à disposition. Le sac de 50 kilogrammes, précédemment commercialisé à 6 500 FCFA en 2024, est désormais proposé à 6 000 FCFA en 2025, apportant un allègement concret des charges supportées par les exploitants.