Sénégal: Cohésion sociale - L'Eglise s'engage aux côtés de la Direction des Affaires religieuses

Le Directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe a rendu ce mardi 30 septembre 2025, une visite de courtoisie à l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye. Lors de la rencontre tenue à la Cathédrale de Dakar, les deux hommes ont promis une franche collaboration pour la préservation de la cohésion nationale.

Prenant la parole le premier, Docteur Djim Ousmane Dramé accompagné de l'imam Makhtar Loum a félicité son hôte pour sa nomination comme Archevêque de Dakar. Il a salué le rôle « important » de l'Église sénégalaise dans la socialisation et la formation de la population à travers des écoles de qualité.

Par la même occasion, le Dr Dramé a invité l'Église à apporter sa contribution au séminaire sur le discours religieux prévu courant octobre à l'intention des prêcheurs.

« L'Église est invitée à y prendre part et à faire une communication. Le discours religieux doit être un discours rassembleur et responsable. En tant que régulateur social, votre discours est écouté et suivi », a lancé le Directeur à l'endroit de l'Archevêque.

Monseigneur André Guèye a affirmé la disponibilité de l'Église à contribuer et à oeuvrer davantage pour la cohésion nationale. Le religieux a aussi remercié le chef de l'État pour « sa grande considération à l'endroit des guides religieux ». Pour finir, il a prié pour le Dr Djim Dramé tout en réitérant la collaboration de l'église « pour la réussite » de sa mission.