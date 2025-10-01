Sénégal: Forum Invest in Senegal - Plus de 10.000 milliards de FCFA de promesses d'investissements attendus

1 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) se prépare pour le forum « Invest in Senegal », prévu les 7 et 8 octobre prochain. Face à la presse le 30 septembre 2025, Habibatou Emmanuelle Thiam, la directrice de la promotion des investissements à l'Apix est revenue sur les enjeux de ce forum.

«Nous espérons dépasser la barre des 10 000 milliards de FCfa en termes d'intentions d'investissements », a déclaré Mme Thiam.

Elle a rappelé que les engagements faits par les investisseurs lors de la première édition du forum s'élevaient à quelque 6 300 milliards de francs Cfa. Elle dit espérer que des accords seront noués pour la réalisation de nos ambitions.

Habibatou Emmanuelle Thiam a souligné que même si de nombreux investisseurs de premier plan viendront de l'étranger, l'Apix s'attend à ce que ceux du Sénégal prennent la première place en raison des facilités qui leur sont accordées avec les dernières réformes du pays, dont la toute récente révision du Code des investissements. Elle s'attend à ce que la contribution du secteur privé national soit majoritaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«C'est ce que nous souhaitons. Avec les réformes, il devrait être possible pour le secteur privé sénégalais d'investir davantage. Néanmoins, les investissements directs étrangers sont importants pour le développement de tous les pays.

Aujourd'hui, les premiers pays émetteurs d'Ide sont aussi les premiers récepteurs d'Ide », a expliqué la directrice de la promotion des investissements.

Elle informe que l'Arabie Saoudite est le pays invité d'honneur de ce forum compte tenu de ses capacités à faire des Ide, son poids dans l'économie mondiale et son amitié de longue date avec le Sénégal.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.