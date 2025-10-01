L'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) se prépare pour le forum « Invest in Senegal », prévu les 7 et 8 octobre prochain. Face à la presse le 30 septembre 2025, Habibatou Emmanuelle Thiam, la directrice de la promotion des investissements à l'Apix est revenue sur les enjeux de ce forum.

«Nous espérons dépasser la barre des 10 000 milliards de FCfa en termes d'intentions d'investissements », a déclaré Mme Thiam.

Elle a rappelé que les engagements faits par les investisseurs lors de la première édition du forum s'élevaient à quelque 6 300 milliards de francs Cfa. Elle dit espérer que des accords seront noués pour la réalisation de nos ambitions.

Habibatou Emmanuelle Thiam a souligné que même si de nombreux investisseurs de premier plan viendront de l'étranger, l'Apix s'attend à ce que ceux du Sénégal prennent la première place en raison des facilités qui leur sont accordées avec les dernières réformes du pays, dont la toute récente révision du Code des investissements. Elle s'attend à ce que la contribution du secteur privé national soit majoritaire.

«C'est ce que nous souhaitons. Avec les réformes, il devrait être possible pour le secteur privé sénégalais d'investir davantage. Néanmoins, les investissements directs étrangers sont importants pour le développement de tous les pays.

Aujourd'hui, les premiers pays émetteurs d'Ide sont aussi les premiers récepteurs d'Ide », a expliqué la directrice de la promotion des investissements.

Elle informe que l'Arabie Saoudite est le pays invité d'honneur de ce forum compte tenu de ses capacités à faire des Ide, son poids dans l'économie mondiale et son amitié de longue date avec le Sénégal.