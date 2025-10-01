Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire obtient 110 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

1 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à la couverture des besoins de financement de son budget, la Côte d'Ivoire par le biais de son Trésor Public a obtenu le mardi 30 septembre 2025 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 110 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 91jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 100 milliards de FCFA et a reçu des investisseurs des soumissions globales de 152,419 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 152,42%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 110 milliards de FCFA et celui rejeté à 42,419 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 72,17%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,92%.

Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 décembre 2025. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

