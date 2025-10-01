Le Président de Business Africa, Baïdy Agne, a été reçu en audience le mardi 30 septembre 2025, par le Président de la Banque africaine de développement (Bad), Sidi Ould Tah.

Selon un communiqué de presse, les discussions ont essentiellement porté sur la préparation de conventions de coopération et de partenariat entre Business Africa et la Bad pour l'amélioration du climat des affaires en Afrique, l'accroissement des investissements privés africains dans les secteurs stratégiques et porteurs de croissance, la mobilisation des ressources financières privées africaines pour la co-réalisation avec la Bad de grands projets structurants et d'interconnexions des pays africains.

La même source informe que les questions liées à l'emploi et la formation des jeunes, ainsi qu'aux réformes nécessaires à l'intégration économique et financière de l'Afrique, ont été également abordées.

Avant cette audience sur les relations entre Business Africa et la Bad précise-t-on, une séance de travail s'est tenue avec l'Alliance des patronats francophones (Apf) dans le cadre de l'évènement annuel de la « Cgeci Academy-patronat ivoirien », où le Président de la Bad était l'invité d'honneur.