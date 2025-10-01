Sénégal: Pastef envisage une loi « révolutionnaire » pour mieux protéger les personnes âgées

1 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le parti Pastef, actuellement au pouvoir, travaille sur une législation ambitieuse en faveur des personnes âgées, a révélé Alla Kane, député et doyen de la 15e législature de l'Assemblée nationale.

Dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées célébrée ce 1er octobre 2025, le parlementaire a plaidé pour une meilleure reconnaissance des droits et du rôle des aînés dans la société sénégalaise.

Âgé de 89 ans, Alla Kane a expliqué que cette initiative est en cours de réflexion au sein du parti présidentiel, notamment à travers l'instance "Magui Pastef", regroupant les "sages" de la formation politique. Ces derniers militent notamment pour la création d'un secrétariat d'État dédié au troisième âge, directement rattaché à la Primature.

« On veut vraiment faire une loi, encore révolutionnaire, capable de prendre en charge les préoccupations de toutes les personnes âgées au Sénégal », a déclaré le député à l'APS, insistant sur la nécessité d'élargir la prise en charge au-delà des seuls affiliés de l'IPRES et du Fonds national de retraite (FNR).

L'objectif est de rendre les politiques sociales plus inclusives, y compris pour les personnes âgées vivant en milieu rural. « Même les personnes âgées qui sont dans les campagnes doivent en bénéficier », a-t-il affirmé, évoquant la possibilité d'instaurer des indemnités régulières et la gratuité de certains services essentiels, comme le transport.

