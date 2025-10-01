La moyenne nationale des dépenses de consommation finale des ménages au Sénégal est estimée à 682 639 FCFA en 2023, selon la Note sur les comptes régionaux publiée mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Rapportées à la population du Sénégal en 2023, les dépenses de consommation finale des ménages par tête dépassent la moyenne nationale. Selon l'Ansd, elle est estimée à 682 639 FCFA en 2023. Or, dans la région de Dakar où elles atteignent 1 139 354 FCFA.

« Elles s'en rapprochent légèrement dans les régions de Thiès (648 070 FCFA), Ziguinchor (643 792 FCFA) et Saint-Louis (624 369 FCFA ). Dans les autres régions, elles varient entre 419 825 FCFA à Tambacounda et 606 289 FCFA à Louga », rapporte le document.

En 2023, la même source informe que la région de Dakar concentre à elle seule 36,9% des dépenses de consommation finale des ménages au niveau national, soit un montant de 4 562,5 milliards de FCFA.

Elle est suivie par les régions de Thiès (12,9%), Diourbel (9,0%), Saint-Louis (6,1%), Louga (5,5%) et Kaolack (5,3%). Les huit (08) autres régions affichent des parts faibles comprises entre 0,9% et 4,0%.