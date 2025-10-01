Sénégal: Économie - 46,0% de la richesse nationale générée par la région de Dakar

La région de Dakar, à elle seule, génère 46,0% de la richesse nationale, avec un Produit intérieur brut (PIB) de 8 567,7 milliards de FCFA. C'est ce qui ressort de la Note sur les comptes régionaux du Sénégal publiée mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Une prédominance s'explique par la forte concentration d'unités économiques dans cette région.

En 2023, le PIB en valeur du Sénégal base 2014 est estimé à 18 619,5 milliards de FCFA. L'examen de sa répartition par région révèle, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), d'importantes disparités.

« En effet, la région de Dakar, à elle seule, génère 46,0 % de la richesse nationale, avec un PIB de 8 567,7 milliards de FCFA. Cette prédominance s'explique par la forte concentration d'unités économiques dans cette région », informe la Note sur les comptes régionaux du Sénégal.

Le PIB par habitant au Sénégal en moyenne, estimé à 1 027 202 FCFA

Pendant la période sous revue, le document souligne que le PIB par habitant au Sénégal est estimé à 1 027 202 FCFA, en moyenne. Seules les régions de Kédougou et de Dakar présentent des niveaux supérieurs à la moyenne nationale, avec respectivement 2 725 107 FCFA et 2 139 558 FCFA. Dans les autres régions, le PIB par habitant varie entre 481 102 FCFA à Diourbel et 933 559 FCFA à Ziguinchor

Par ailleurs, le document publié mercredi indique que les 71,3 % du Produit intérieur brut (PIB) national sont concentrés entre cinq régions du pays. Il s'agit de Dakar (46,0 %), Thiès (10,6 %), Diourbel (5,4 %), Saint-Louis (4,9 %) et Kaolack (4,4 %). Les neuf autres régions contribuent à hauteur de 28,7 % à la richesse produite dans le pays.

Sur le plan des secteurs d'activités économiques, les régions de Thiès (12,3 %), Kaffrine (9,6 %) et Kolda (9,4 %) sont les principales contributrices à la valeur ajoutée du secteur primaire en 2023.

« Cette dynamique s'explique par le poids de l'horticulture (maraîchage et cultures fruitières) à Thiès, ainsi que par l'importance des cultures céréalières et arachidières à Kaffrine et Kolda. L'activité de la pêche est également très développée dans la région de Thiès », explique l'Ansd.