Togo: La décentralisation n'est plus un concept, mais une réalité palpable

1 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La décentralisation n'est plus un simple principe inscrit dans les textes, mais une réalité vécue dans les communautés, souligne le journal Le Libéral dans son édition de mercredi.

Selon le quotidien, l'organisation des dernières élections municipales, six ans après les précédentes, marque un tournant majeur dans la gouvernance locale. Ces scrutins ont permis aux populations de mieux s'approprier ce processus et d'y voir une promesse de proximité, de responsabilité partagée et de développement inclusif.

Pour Le Libéral, cette dynamique traduit « une adhésion croissante des Togolais à la gouvernance locale et à la participation citoyenne ». Elle renforce également la légitimité des élus locaux appelés à répondre, de manière concrète, aux besoins des citoyens.

