Togo: Un modèle de protection sociale

1 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo s'est distingué lors de l'Assemblée générale de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS), où Justin Thilabalo Pilante, directeur général de l'INAM, a présenté l'expérience togolaise en matière de couverture sociale.

Son intervention, saluée pour sa clarté et sa vision, a mis en lumière les défis africains et les avancées concrètes du Togo.

Le pays a construit un système de sécurité sociale solide, renforcé en 2011 par la création de l'INAM et, en 2020, par l'adoption de la loi sur l'universalisation de la couverture maladie. Aujourd'hui, plus de trois millions de Togolais bénéficient d'une protection santé, grâce à un double pilier : contributif pour les salariés et assistanciel pour les populations vulnérables.

Symbole fort, le programme School AMU garantit une couverture santé intégrale à tous les élèves des écoles publiques, financée par l'État.

Cette politique sociale s'inscrit dans la vision du Président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui fait de la santé un pilier du développement humain durable.

