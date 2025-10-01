Togo: 15 millions d'euros pour moderniser le bassin du Mono

1 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'Union européenne (UE) s'engage à investir 15 millions d'euros sur cinq ans afin de créer des conditions durables de gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Le projet prévoit des aménagements structurants, une meilleure connaissance des risques d'inondations et une valorisation renforcée des ressources hydriques.

Selon les conclusions de la mission de formulation conduite par l'UE, l'initiative contribuera à moderniser les infrastructures d'eau à usage productif : stockage, pompage et distribution adaptés aux besoins des territoires.

Des actions sont également prévues pour renforcer la résilience des systèmes agricoles, d'élevage et piscicoles face aux aléas climatiques, améliorer la sécurité alimentaire, construire des ouvrages tels que des ponts reliant les communautés situées de part et d'autre de la frontière et soutenir les activités de l'agroindustrie et des producteurs agricoles du bassin.

Ce projet devrait couvrir la période 2026-2030. Toutefois, les discussions se poursuivent afin de fixer la date de démarrage, envisagée entre fin 2026 et début 2027.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.