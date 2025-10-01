Togo: 15 millions d'euros pour moderniser le bassin du Mono

L'Union européenne (UE) s'engage à investir 15 millions d'euros sur cinq ans afin de créer des conditions durables de gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Le projet prévoit des aménagements structurants, une meilleure connaissance des risques d'inondations et une valorisation renforcée des ressources hydriques.

Selon les conclusions de la mission de formulation conduite par l'UE, l'initiative contribuera à moderniser les infrastructures d'eau à usage productif : stockage, pompage et distribution adaptés aux besoins des territoires.

Des actions sont également prévues pour renforcer la résilience des systèmes agricoles, d'élevage et piscicoles face aux aléas climatiques, améliorer la sécurité alimentaire, construire des ouvrages tels que des ponts reliant les communautés situées de part et d'autre de la frontière et soutenir les activités de l'agroindustrie et des producteurs agricoles du bassin.

Ce projet devrait couvrir la période 2026-2030. Toutefois, les discussions se poursuivent afin de fixer la date de démarrage, envisagée entre fin 2026 et début 2027.