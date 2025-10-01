Togo: L'excellence médicale est possible

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Campus de Lomé, l'un des trois CHU du Togo, amorce une nouvelle étape de son développement avec l'adoption d'une feuille de route quinquennale (2026-2030). L'objectif : faire de cette structure un hôpital universitaire de référence, à la fois pour la prise en charge médicale, la formation et la recherche.

Sur les cinq prochaines années, l'établissement sera doté d'un cadre de gouvernance modernisé, permettant une meilleure mobilisation des ressources et un pilotage plus rigoureux de ses missions de soins, d'enseignement et de recherche.

La feuille de route entend apporter des solutions concrètes aux principaux défis du CHU Campus :

Renforcement du plateau technique pour améliorer la capacité de diagnostic et de traitement ;

Augmentation et formation du personnel médical et paramédical ;

Réhabilitation et modernisation des infrastructures hospitalières ;

Amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des patients ;

Digitalisation des services afin de fluidifier le suivi médical et la gestion hospitalière.

Ces priorités s'inscrivent dans une vision d'excellence médicale, centrée sur le patient et adossée aux standards internationaux de soins hospitaliers universitaires.

Le ministère de la Santé a lancé récemment le Projet des Établissements Hospitaliers (PEH), qui vise à moderniser et réorganiser l'ensemble des structures de santé du pays. L'initiative du CHU Campus s'intègre donc pleinement dans cette réforme nationale, dont l'ambition est de rendre les soins plus accessibles, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des populations.