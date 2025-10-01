Togo: Bâtir un pays plus inclusif pour les personnes handicapées

Mardi à Lomé, les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées se sont réunis pour réfléchir aux moyens de rendre plus effective l'inclusion sociale.

Cette rencontre, organisée par la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) en collaboration avec la Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapées (FETAPH), visait à dresser un état des lieux et à poser les bases d'un plan d'action futur. Celui-ci devrait permettre d'améliorer concrètement l'accès des personnes handicapées à l'éducation, à l'emploi, à la santé et aux services sociaux.

Depuis la ratification en mars 2011 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, le Togo a multiplié les efforts pour honorer ses engagements. Des mesures législatives, institutionnelles et administratives ont été prises, s'appuyant sur les principes d'égalité et de non-discrimination.

L'objectif est de garantir une meilleure protection des droits fondamentaux et offrir de nouvelles opportunités aux personnes en situation de handicap.

Si des progrès sont reconnus, les associations soulignent que beaucoup reste à faire. Les obstacles liés à l'accessibilité, aux discriminations dans l'emploi ou encore aux inégalités d'accès aux soins persistent.