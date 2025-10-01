Ile Maurice: Yogendra Samynaden, policier chanteur

Nou Lar Nou Lamizik accueille aujourd'hui un artiste pas comme les autres : Yogendra Samynaden, policier de profession et chanteur passionné.

Depuis son enfance, il fait vibrer les scènes mauriciennes grâce à sa voix et à son amour pour la culture tamoule. Lauréat du concours «Star 2010 - Tendrale Varuga», fondateur du Skky Band, et créateur du célèbre morceau Atte So Proram, Yogendra est aujourd'hui l'un des visages emblématiques du Sega Tamil. Entre discipline et créativité, il partage son parcours inspirant, ses débuts sur scène à l'école primaire, ses collaborations avec de grands artistes mauriciens, et sa vision d'un art qui unit les générations.

Pour lui, la musique et la police sont deux formes de service : «Quand je chante dans un mariage, les gens oublient leurs soucis et repartent heureux. C'est aussi une façon de servir.» Il encourage la jeunesse à oser : «L'avenir ne se trouve pas seulement derrière un écran. Lancez-vous dans la musique, dans les événements, dans vos passions !»

Découvrez son histoire, son message, et ses projets dans Nou Lar Nou Lamizik, en exclusivité dans le studio de l'express.