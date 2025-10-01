Ile Maurice: Un projet innovant pour renforcer la sécurité aux frontières

L'île continue de renforcer les mesures de protection sanitaire et de sécurité aux frontières grâce à un projet novateur mis en oeuvre par la Division des services vétérinaires, sous l'égide du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche.

Soutenu notamment par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et appuyé par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), ce projet ambitieux vise à déployer des chiens de détection spécialisés pour repérer les animaux vivants et produits d'origine animale lors des contrôles aux frontières.

Ce programme s'inscrit dans une volonté affirmée du pays de renforcer l'efficacité de ses dispositifs de surveillance et de biosécurité face à des menaces telles que la peste aviaire, la lutte contre le trafic d'animaux ou encore la prévention de l'introduction de maladies zoonotiques. Récemment, Tiago Soeiro, expert en biosécurité et en contrôle sanitaire, a effectué des visites sur site et rencontré les responsables locaux pour faire le point sur l'avancement du projet.

L'initiative bénéficie également d'un appui stratégique de la part de l'USDA. Une délégation de l'Animal and Plant Health Inspection Service, basée en Afrique du Sud, était en mission à Maurice, du 16 au 19 septembre, et a rencontré le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, pour discuter des progrès réalisés et des perspectives d'avenir.

Lors de la réunion du 18 septembre, au siège des Services agricoles à Réduit, le ministre Boolell a souligné l'importance de moderniser l'infrastructure vétérinaire et de sécurité aux frontières. «Maurice, bien que n'ayant pas de frontières terrestres, doit faire face à des défis spécifiques en tant qu'île importatrice de denrées animales et de produits animaux. Nous importons régulièrement du bétail vivant, y compris des chevaux, et devons assurer une surveillance rigoureuse», a-til déclaré. Il a aussi évoqué la révision en cours de la loi sur les maladies animales afin de la rendre plus adaptée aux enjeux actuels.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'utiliser des moyens professionnels, efficaces et fondés sur une expertise pour garantir une meilleure surveillance. «Nous devons compter sur des ressources spécialisées pour répondre de manière plus efficace aux risques sanitaires et à la sécurité des frontières», a-t-il affirmé.

Au-delà de l'utilisation de chiens de détection, plusieurs autres projets sont en discussion pour améliorer la santé animale et la sécurité aux frontières. Parmi eux, la mise en place d'un dispositif KIFCO pour l'abattage sécurisé des poulets en cas d'épidémie de grippe aviaire hautement pathogène, qui s'inscrit dans le plan de contingence national.

Une formation sur la surveillance frontalière via des visites d'études aux États-Unis est également prévue afin de renforcer les compétences du personnel mauricien dans la détection d'importations illégales de viande ou de nuisibles, comme la guêpe asiatique, qui menace les abeilles locales.

Par ailleurs, le pays explore des opportunités d'exportation de matériel génétique, notamment des embryons de chèvres Boer, vers les États-Unis, en profitant de son statut d'île indemne de maladies. Des rencontres bilatérales seront également organisées pour explorer des avenues de coopération commerciale dans le domaine agricole et animal.

Ce partenariat renforcé entre le pays, le PNUD, et les ÉtatsUnis témoigne de la volonté du pays de moderniser ses outils de contrôle sanitaire, afin de protéger son agriculture et sa biodiversité, et de favoriser le développement économique dans un contexte globalisé. La collaboration internationale s'avère essentielle pour faire face aux défis sanitaires et sécuritaires liés au commerce international d'animaux et de produits animaux.