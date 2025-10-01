Addis-Abeba — Lors d'un événement organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à l'occasion de la Journée internationale de la traduction, les diplomates ont insisté sur la nécessité de promouvoir davantage les langues locales afin de renforcer les échanges culturels et les relations humaines à l'échelle mondiale.

Ce rassemblement, qui a réuni des représentants venus de divers horizons, a mis en lumière le rôle central de la traduction dans le rapprochement des peuples : elle facilite la communication interculturelle, nourrit la compréhension mutuelle et contribue à la sauvegarde du patrimoine linguistique et culturel.

Dans son allocution d'ouverture, Melaku Geboye Desta, directeur par intérim de la Division de l'intégration régionale et du commerce de la CEA et coordinateur du Centre de politique commerciale africaine, a rappelé que la traduction ne se limite pas à un exercice technique de conversion linguistique.

« La traduction est un véritable pont entre les langues.

Elle nous permet de partager des visions diverses, de transmettre des valeurs culturelles et d'approfondir la compréhension entre les sociétés », a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle joue un rôle déterminant dans la valorisation et la revitalisation des langues locales et autochtones, véritables réservoirs de mémoire et de sagesse ancestrale.

Dans le même esprit, plusieurs ambassadeurs ont mis en exergue la portée diplomatique et culturelle de la traduction.

Zhang Wei, adjointe au chef de mission de la Chine auprès de l'Union africaine, a souligné son rôle clé dans le dialogue et la coopération internationale.

Nehiza Alaoui M'hammdi, ambassadrice du Maroc auprès de la CEA, de l'Union africaine et de l'Éthiopie, a rappelé l'importance de valoriser le travail des traducteurs, artisans du rapprochement des cultures.

Evgeny Terekhin, ambassadeur de Russie en Éthiopie, a insisté sur le fait que des traductions précises et fiables renforcent la diplomatie, la confiance et le respect mutuel.

Rodrigo Guzmán Barros, ambassadeur du Chili auprès de la CEA, de l'Union africaine et de l'Éthiopie, a quant à lui souligné la dimension culturelle de la traduction, comparable à une expression artistique reliant les continents et les peuples.

En conclusion, les participants ont affirmé que la traduction est une pratique culturelle incontournable, et non une simple opération linguistique.

Investir dans la traduction, particulièrement dans les langues locales, est perçu comme un moyen essentiel de préserver les identités, d'enrichir la culture mondiale et de favoriser un dialogue international constructif.