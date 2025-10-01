Congo-Brazzaville: Prix Théâtre RFI 2025 - Israël Nzila a remporté la palme

Préférée des 143 textes reçus des vingt-deux pays participants de l'édition 2025, la pièce Clipping, proclamée gagnante le 28 septembre au Festival des Francophonies, à Limoges, en France, a fait de l'auteur et dramaturge de 31 ans, Israël Nzila, le premier Congolais à rafler la prestigieuse récompense.

Terme anglais emprunté au monde musical, Clipping est un mot d'usage courant pour les ingénieurs du son désignant une saturation de sons, un dépassement du volume normal, comme l'a expliqué à RFI Israël Nzila. Aux dires du média français, le dramaturge « nous plonge dans un monde très particulier de sonorité et de musicalité ». Sa pièce dévoile le drame d'une femme survivante appelée Do, « une femme complètement désemparée ».

L'histoire racontée dans Clipping a pour toile de fond la dramatique réalité de la partie Est de la République démocratique du Congo déchirée entre divers conflits armés, faite d'une spirale de guerres interminables. Dans cet univers de chaos, il n'est pas rare que des artistes se comptent parmi les victimes pour avoir tenté malheureusement de faire entendre la voix d'une population meurtrie. Aussi, « dans "Clipping", on entre dans l'histoire de Do, parce que son père, musicien, s'est fait abattre, parce qu'il chantait. C'est quelque chose qui s'est passé à Goma et qui se passe souvent », a fait savoir l'auteur.

Dans l'entretien accordé à RFI, Israël Nzila se confie sur son ressenti et ne peut s'empêcher d'établir un parallèle avec le quotidien périlleux des artistes. « Ce musicien, Katembo Idengo, alias "Delcato", luttait à travers sa musique contre les injustices, contre toutes ces horreurs de la guerre, contre des groupes armés qui ont pris Goma. Il a été abattu froidement », raconte-t-il. Et de poursuivre : « Le geste de Delcato a été très courageux. Il a ouvert un chemin, il a montré que rester sans rien faire ne changera pas les choses. Il faut se battre sur les terrains dans lesquels nous sommes ». Même s'il n'a jamais personnellement vécu la guerre dans sa chair, c'est un sujet qui ne le laisse pas froid, au contraire.

Un auteur en début de carrière

Il nous revient du portrait de l'auteur dressé par notre source que l'histoire de Do est « racontée d'une façon déstabilisante pour les lecteurs ». Cela tient sans doute au choix délibéré d'Israël Nzila de les y plonger et les entraîner à la vivre pleinement. « Quand j'écris, je considère que le lecteur ou le spectateur font partie de la pièce. Le lecteur n'est pas un simple observateur de ce qui se passe, le public non plus. Je les intègre dans ma pièce. Ils sont présents et je diminue la distance entre l'oeuvre et eux. Je voudrais que cette incompréhension soit ressentie par le public en même temps », a-t-il confié à notre source.

L'écriture du jeune dramaturge est présentée en des termes si élogieux qu'il y a de quoi flatter l'égo de ses compatriotes qui en apprennent bien long sur lui à travers cette grande vitrine qui permet de le découvrir. Et qui plus est, ce nouvel horizon qui s'ouvre à lui à l'aube de sa carrière entamée il y deux ans, en 2023.

Résidant à Lubumbashi où il s'est rendu pour des études de lettres et civilisation françaises, Israël Nzila n'est pourtant qu'à ses débuts d'auteur de théâtre. Clipping est la quatrième pièce du jeune dramaturge qui s'est lancé avec Objection, Votre honneur !, puis Ferme-là, et Silence. Mais déjà, le Prix Théâtre RFI vient confirmer un talent qui a, semble-t-il, le temps de mûrir avec toutes les promesses d'un brillant avenir.