Ethiopie: Huawei Digital Power et la Cooperative Bank of Oromia dévoilent des centres de données verts et alimentés par l'IA pour accélérer la finance digitale inclusive en Éthiopie

FusionModule2000 est conçu pour les centres de données de petite et moyenne taille des entreprises, banques, gouvernements, opérateurs télécoms, établissements d’éducation et de santé.

Huawei Digital Power et la Cooperative Bank of Oromia (COOP), classée parmi les cinq premières banques privées d’Éthiopie, ont déployé des solutions de centres de données de nouvelle génération, intégrant l’intelligence artificielle, afin de renforcer la fiabilité, la sécurité et la durabilité des services financiers digitaux en pleine expansion dans le pays.

L’Afrique accélère sa transformation numérique pour créer des emplois pour sa jeunesse croissante et surmonter les goulets d’étranglement dans l’agriculture et les infrastructures. Ancrée dans la Stratégie de transformation numérique de l’Union africaine (2020–2030), le continent vise à faire de l’économie numérique un moteur essentiel de son PIB d’ici 2030, favorisant une intégration plus profonde et une croissance inclusive. L’Éthiopie s’aligne sur cette vision en développant la finance digitale et les paiements mobiles. La stratégie « digital-first » de COOP est au cœur de ce progrès : environ 80 % de ses transactions sont désormais réalisées par voie digitale, plus de 3,6 trillions de birrs éthiopiens (24,7 milliards USD) ont été traités via sa plateforme de banque mobile, et la banque dessert plus de 15 millions de clients.

Avec la montée en flèche de la demande digitale, les infrastructures existantes de COOP avaient atteint leurs limites de conception, nécessitant une transition vers une architecture à haute densité, écoénergétique et facilement évolutive. La capacité limitée des racks exigeait des solutions plus denses sans extension physique coûteuse. Des lacunes en matière d’automatisation, de reprise après sinistre et de résilience entre centres de données augmentaient les risques opérationnels — dans un contexte où la fragilité des infrastructures peut allonger les temps de rétablissement et affecter la continuité des services.

Pour relever ces défis, Huawei Digital Power a déployé des solutions d’alimentation électrique intelligente et de data center modulaire intelligent basées sur l’IA. En associant la gestion énergétique pilotée par l’IA et l’architecture modulaire simplifiée, ces solutions réduisent la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation tout en renforçant la sécurité et la disponibilité pour des millions de clients :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Solutions déployées

FusionModule2000 — Une unité modulaire intégrée combinant alimentation, refroidissement, racks, câblage et détection dans un format compact. Elle permet une extension progressive selon les besoins pour supporter des densités plus élevées sans surdimensionnement et avec une meilleure optimisation des CAPEX ; elle assure un refroidissement continu même en cas de coupures d’électricité grâce à des alertes intelligentes de température ; et offre une visualisation de la chaîne d’alimentation pour une détection précise des pannes. La collecte massive de données couplée à l’analytique IA permet un refroidissement à la demande qui réduit la consommation énergétique de 8 à 15 % pour le contrôle thermique, tandis que la gestion intelligente assure une surveillance en temps réel et une maintenance proactive afin de réduire l’OPEX.

Une unité modulaire intégrée combinant alimentation, refroidissement, racks, câblage et détection dans un format compact. Elle permet une extension progressive selon les besoins pour supporter des densités plus élevées sans surdimensionnement et avec une meilleure optimisation des CAPEX ; elle assure un refroidissement continu même en cas de coupures d’électricité grâce à des alertes intelligentes de température ; et offre une visualisation de la chaîne d’alimentation pour une détection précise des pannes. La collecte massive de données couplée à l’analytique IA permet un refroidissement à la demande qui réduit la consommation énergétique de pour le contrôle thermique, tandis que la gestion intelligente assure une surveillance en temps réel et une maintenance proactive afin de réduire l’OPEX. UPS5000-E — Un onduleur modulaire à haute efficacité offrant une protection électrique ininterrompue. Ses modules échangeables à chaud permettent d’ajouter ou d’isoler des charges individuelles en fonctionnement, simplifiant la maintenance, améliorant la disponibilité et réduisant à la fois les coûts d’ingénierie et d’exploitation et maintenance.

COOP a souligné qu’avec l’élargissement rapide de sa clientèle et des transactions digitales, disposer d’une infrastructure sécurisée, disponible en permanence et efficace est devenu vital. Grâce au déploiement des solutions modulaires et intelligentes de Huawei Digital Power, la banque s’appuie désormais sur une base plus sûre et plus fiable, portée par l’innovation technologique — réduisant les risques stratégiques liés à sa dépendance aux canaux digitaux, tout en optimisant le coût total de possession grâce à une meilleure efficacité énergétique, à des opérations intelligentes et à une maintenance modulaire.

Cette architecture offre également une capacité évolutive pour accompagner la croissance du nombre de clients, de transactions et de services, sans expansion physique coûteuse, tout en favorisant une exploitation plus durable, en ligne avec les objectifs de durabilité et de développement de l’économie numérique de l’Éthiopie et de l’Afrique. Elle renforce ainsi la confiance des clients et soutient une croissance inclusive dans tout le pays.

Ce déploiement fournit à COOP une base de centre de données résiliente, efficace et évolutive pour la finance digitale inclusive. À l’avenir, Huawei Digital Power approfondira sa collaboration dans les secteurs prioritaires — finance, gouvernement, éducation, santé et entreprises — afin de co-innover et proposer des infrastructures sécurisées, écoénergétiques et intelligentes, créant une valeur tangible pour les citoyens, les institutions et les entreprises en Afrique.





