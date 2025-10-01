Après une carrière consacrée au droit et à l'enseignement en Côte d'Ivoire et au-delà, le Professeur Martin Djézou Bléou a reçu, à travers deux ouvrages collectifs, un témoignage vibrant de reconnaissance de ses pairs, disciples et étudiants.

Universitaires, magistrats, responsables d'institutions, anciens étudiants et collègues ont convergé, le 30 septembre, vers l'Ufr de Droit de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Tous étaient réunis pour célébrer le professeur Martin Djézou Bléou, figure majeure du droit constitutionnel et administratif, qui vient d'achever une riche carrière académique.

Dans un amphithéâtre 7 bondé, en présence de sa famille et de nombreux étudiants, deux tomes de Mélanges lui ont été solennellement remis. Publiés par L'Harmattan, ces ouvrages, totalisant plus de 500 pages, rassemblent les contributions d'enseignants, d'assistants et de juristes qu'il a formés, retraçant son parcours et l'empreinte qu'il laisse dans la discipline.

Le professeur Sébastien Lath Yédoh, ancien étudiant devenu collègue, a rappelé le rôle fondateur de Martin Bléou dans la formation de générations de juristes en Côte d'Ivoire et en Afrique. « C'était un maître véritable, un formateur de maîtres », a-t-il insisté. Pour le doyen de la faculté, Abraham Gadji, cette cérémonie était un passage obligé : « Le professeur Bléou a mis son savoir au service du pays et au-delà. Brillant pédagogue, il a enseigné dans de nombreuses universités africaines et en France. »

Profondément touché, l'honorable destinataire a reconnu dans cet hommage une surprise d'autant plus émouvante que cette tradition reste rare dans le milieu académique ivoirien. « Avant moi, seul le professeur Francis Wodié avait bénéficié de Mélanges. Je reçois donc cette marque de reconnaissance avec joie et humilité, comme le signe de l'amitié et de la générosité de mes pairs », a-t-il confié.

Il a ajouté que ces ouvrages allaient bien au-delà de l'hommage : « Ils sont une invitation au dialogue permanent avec le droit et l'enseignement. Ces contributions savantes et stimulantes serviront aux générations à venir. »

Par cette cérémonie, la faculté de Droit a salué non seulement l'excellence d'un juriste accompli, mais aussi l'engagement constant d'un pédagogue dont l'empreinte marque durablement l'université ivoirienne et africaine.

L'hommage du député-maire de Bongouanou, Jacob Assougba

« Le professeur Martin Bléou est pour moi un père, mais aussi le père de toute une génération. Sa carrière universitaire s'est déployée dans la grandeur et l'humilité, avec une fidélité constante à l'enseignement et au service du droit. Même à la retraite, il continue de transmettre son savoir dans les universités privées, toujours animé par le désir d'éclairer et de libérer les esprits.

Juriste éminent, il s'est distingué de ceux qui se perdent dans des débats stériles : son regard s'est toujours tourné vers les préoccupations concrètes de ses concitoyens. Humaniste hors pair, il n'hésite pas à s'engager pour défendre la justice, la vérité et la dignité. Sa verve, son discours et sa pédagogie ont marqué tous ses étudiants, en Côte d'Ivoire comme ailleurs.

Originaire de Bongouanou, le professeur Bléou incarne la fierté du Moronou et la noblesse des valeurs héritées de sa lignée. Loyauté, intégrité, courage : autant de vertus qui l'élèvent très haut dans le ciel ivoirien. En tant qu'ancien étudiant, je lui exprime ma profonde gratitude et forme le voeu qu'il demeure encore longtemps cette source intarissable de savoir, qui guide et inspire la jeunesse ivoirienne. »