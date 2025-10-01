Cote d'Ivoire: Mercredi 1 octobre 2025 - Journée internationale du café

Cette journée a une particularité intéressante, elle est essentiellement célébrée par les Canadiens, les Américains (des États-Unis), les Éthiopiens, les Anglais et les Malaisiens. Bref des pays qui ont en commun leur appartenance au Commonwealth. Voilà pourquoi vous en entendez assez peu parler en France.

Café équitable

Quelques autres pays fêtent aussi cette journée du café, mais à des dates différentes. Elle est aussi l'occasion d'une réflexion sur le café équitable et la sensibilisation du grand public à la situation des petits producteurs de café.

Produire un café équitable, cela veut dire rémunérer de façon juste les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur production. Acheter un café équitable, c'est - pour le consommateur final - un geste devenu assez anodin, mais il fait réellement la différence à l'autre bout de la chaine de production. Pensons-y avant de boire notre "petit noir" !

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

International coffee day

L'ICO (International Coffee Organisation) a, en 2015, décidé de mettre bon ordre à la question du choix de la date de cette célébration et l'a placée au 1er octobre de chaque année.

La Journée internationale du Café célèbre la diversité, la qualité et la passion de la filière café. Elle est l'occasion pour les amateurs de café de partager leur amour pour cette boisson et de soutenir les millions de caféiculteurs dont la subsistance dépend de cette culture aromatique.

États Membres de l'OIC et 26 associations du café du monde entier ont uni leurs forces pour célébrer la première Journée internationale du Café officielle le 1 octobre 2015.