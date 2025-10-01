Cote d'Ivoire: Santé - Bilan à mi-parcours satisfaisant pour le projet Vaccipha

Le projet Vaccipha, à mi-parcours, est jugé satisfaisant. En témoignent les chiffres présentés par les responsables d'Enovpharm le mardi 30 septembre 2025, à Abidjan.

« Plus de 400 structures privées ont été formées et plus de 28 000 actes de vaccination réalisés au bénéfice de plus de 12 000 personnes », a expliqué le Dr Yvan Agbassi, directeur d'Enovpharm, structure initiatrice du projet. C'était à l'occasion de la réunion-bilan de la mise en oeuvre de l'initiative Vaccipha pour la période de juillet 2023 à juillet 2025.

À l'en croire, le projet Vaccipha a permis d'intégrer les pharmacies et cliniques privées dans le dispositif national, en les dotant d'une solution numérique conçue pour coordonner la vaccination gratuite, organiser les rendez-vous et assurer le suivi des données.

Ce projet, qui se veut un système de santé inclusif et innovant, a permis de rapprocher la vaccination des communautés, d'augmenter la couverture vaccinale et de protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination.

Présent à ladite rencontre, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a félicité les initiateurs pour avoir maintenu le projet malgré l'absence de financement à un moment donné.

Il a cependant rassuré que la vaccination se poursuivra et qu'il sera question de couvrir entièrement la ville d'Abidjan, puis celles de l'intérieur du pays. « La vaccination dans les cliniques privées et les pharmacies est gratuite... C'est le ministère de la Santé qui met à disposition les vaccins et qui forme le personnel dédié », a-t-il souligné.

Il a par ailleurs remercié les partenaires financiers pour leur appui au Programme élargi de vaccination, contribuant ainsi à la réussite du projet.

Notons que, pour l'instant, les vaccins disponibles dans les pharmacies et cliniques privées sont ceux du PEV. Sont concernés : les enfants de 0 à 23 mois ; les filles âgées de 9 ans ; les femmes enceintes ; ainsi que les personnes âgées de 12 ans et plus, qui peuvent se faire vacciner contre la Covid-19.