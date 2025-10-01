Cote d'Ivoire: Incendie d'une pinasse à Abidjan - Plusieurs passagers échappent au pire

30 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Très tôt, dans la matinée du mardi 30 septembre 2025, une pinasse transportant plus de 70 passagers en partance pour Abobodoumé a pris feu. Mais les passagers de cette embarcation de fortune ont eu la vie sauve grâce aux agents de la Société des transports abidjanais (Sotra) qui conduisaient le bateau 4064.

Habités d'un sang-froid remarquable et équipés d'extincteurs, ces professionnels ont pu arracher des vies aux flammes voraces. Très rapidement, ils ont maîtrisé l'incendie et évacué les passagers affolés. Leur bravoure a permis qu'aucun blessé grave ne soit enregistré.

À en croire l'un des agents, il s'agissait d'une opération risquée, mais leur formation et leur engagement envers la sécurité publique les ont guidés.

Notons qu'après avoir sécurisé la situation, le bateau 4064 a poursuivi sa route vers Abobodoumé pour débarquer ses propres passagers, avant de se diriger vers le quai des pinasses. Une information rapportée par la Sotra.

