Congo-Brazzaville: Le pays et les États-Unis souhaitent redynamiser leurs relations multiformes

Le renforcement des relations bilatérales a été au coeur de l'entretien, le 30 septembre à Brazzaville, entre la chargée d'affaires des États-Unis au Congo, Amanda Jacobse, et le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. Ils ont exploré de nouvelles pistes de coopération, allant des enjeux migratoires à la préservation du patrimoine culturel.

La rencontre est intervenue quelques jours après le séjour du président Denis Sassou N'Guesso aux États-Unis, pour participer à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Dans un contexte international en constante évolution, les deux pays entendent affermir leurs liens face aux nombreux défis et optimiser les opportunités qui se présentent dans le domaine des affaires, du développement durable, des échanges culturels...

Au cours de leur rencontre, Amanda Jacobsen a exprimé ses condoléances pour le décès tragique de l'ambassadeur congolais aux Etats-Unis, Serge Mombouli, saluant son rôle crucial dans le renforcement des relations entre les deux pays. Cette séance de travail a porté essentiellement sur des sujets tels que la migration, l'économie et la culture. La diplomate américaine a insisté sur la nécessité de créer un « environnement économique solide » pour soutenir le développement du Congo. Ainsi, il a été question d'attirer davantage d'entreprises américaines sur le territoire congolais, un axe stratégique qui pourrait favoriser l'emploi local et stimuler l'économie nationale.

En outre, la préservation du patrimoine culturel a également été au menu des débats. La baie de Loango, patrimoine historique et site de grande importance culturelle, a été évoquée comme un potentiel domaine de coopération. Les États-Unis se sont montrés intéressés à collaborer avec le Congo pour protéger et valoriser ce site, favorisant ainsi un échange culturel enrichissant. « Je me réjouis de continuer à collaborer avec le président de la République et son équipe dans d'autres domaines, y compris la préservation culturelle du site historique de la baie de Loango », a indiqué Amanda Jacobsen.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux personnalités ont aussi abordé la situation sécuritaire et politique en Afrique centrale. La chargée d'affaires a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts déployés par le Congo pour trouver des solutions pacifiques à la crise libyenne, à travers des initiatives diplomatiques qui visent à stabiliser la région. De plus, Amanda Jacobse et Denis Sassou N'Guesso ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour préserver l'environnement, un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans le débat international.