Afrique: Des hommes d'affaires turcs et africains se réunissent à Istanbul

Le Conseil des relations économiques extérieures (DEİK) organise, du 16 au 17 octobre, au Centre des congrès d'Istanbul, la cinquième édition du Forum d'affaires et économique Turquie-Afrique (Tabef) 2025.

Placée sous les auspices du ministère du Commerce de la République de Turquie, en coordination avec l'Union africaine (UA), la cinquième édition du Tabef se tiendra sur le thème « Renforcer les relations Turquie-Afrique pour des gains mutuels », en présence des présidents turc, Recep Tayyip Erdoğan, et angolais, João Goncalves Lourenço, président de l'UA.

Elle mettra l'accent sur plusieurs secteurs prioritaires, dont l'agriculture et l'alimentation, les énergies renouvelables, l'exploitation minière, le transport et la logistique, l'automobile, le textile, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que la défense et les technologies numériques.

Dès le premier jour, en plus des présentations des pays, plusieurs panels se tiendront simultanément : « Sécurité et production alimentaire durable », « Coopération internationale en aviation civile entre la Turquie et l'Afrique », « Produits pharmaceutiques et approvisionnement médical », « Pôle logistique Turquie-Afrique », « Dialogue Turquie-Afrique sur le leadership et l'entrepreneuriat des femmes », « Chaînes de valeur textiles compétitives et collaboratives ».

Le second jour, les panels porteront sur la « Technologie, fabrication et exploitation minière », le « Financement des infrastructures en Afrique : l'expérience turque du modèle construction-exploitation-transfert comme stratégie de développement », et la « Coopération en commerce numérique : producteurs turcs et marchés numériques africains », qui se dérouleront parallèlement aux réunions B2B. Les panels, ainsi que les réunions G2B et B2B, auront lieu simultanément durant les deux jours du forum.

Le panel « Dialogue Turquie-Afrique sur le leadership et l'entrepreneuriat des femmes » se tiendra en présence des Premières dames de Turquie, Emine Erdoğan, et de l'Angola, Ana Afonso Dias Lourenço. Des femmes d'affaires turques et africaines partageront leurs expériences dans la transformation du paysage économique, discuteront des opportunités de collaboration et exploreront des moyens de promouvoir une participation accrue et une représentation renforcée des femmes dans les postes de direction.

Nouveau départ des échanges commerciaux Türkiye-Afrique

Les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique connaissent une progression constante. Le volume des échanges est passé de 5,4 milliards de dollars en 2003 à 32,8 milliards de dollars en 2024.

La Turquie ambitionne d'atteindre un volume commercial de 50 milliards de dollars à court terme, puis 75 milliards de dollars à moyen terme. S'inscrivant dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, elle vise à renforcer ses relations économiques avec les pays africains, tout en contribuant à l'intégration régionale, au développement économique et à la croissance industrielle du continent.

En 2024, les exportations turques vers l'Afrique se sont élevées à 21,5 milliards de dollars, contre 11,3 milliards de dollars d'importations en provenance d'Afrique. Ce forum de 2025 constituera une nouvelle étape pour dynamiser davantage les échanges.

Le Tabef 2025 rassemblera plus de 4 000 professionnels venus de tous les pays africains et de Turquie, y compris des représentants de la Banque africaine de développement, de l'Afreximbank, de la Türk Eximbank, des institutions financières internationales et régionales, de plusieurs organisations non gouvernementales, des chambres de commerce et d'industrie, des présidents des Conseils d'affaires Turquie-Afrique et leurs homologues africains, des associations professionnelles et entrepreneurs turcs et africains, des missions diplomatiques en Turquie, ainsi que des médias turcs et africains.