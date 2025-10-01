Soudan: Kamil Idris réaffirme l'intérêt du pays pour la question des eaux du Nil et le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne

1 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a réaffirmé l'intérêt du Soudan et du gouvernement civil pour la question des eaux du Nil et le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne.

Il a souligné le suivi attentif du gouvernement sur ces questions, et a révélé une coordination avec l'Égypte et l'Éthiopie sur ce sujet afin de servir leurs intérêts communs.

Lors du forum hebdomadaire du ministère de la Culture et de l'Information, organisé par l'Agence Soudanaisr de Presse à Port-Soudan suite à l'arrivée de la délégation soudanaise en provenance de New York aujourd'hui, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement soudanais mènerait une étude approfondie et un examen détaillé de la question avec les deux pays.

Il a souligné les relations de coopération qui unissent le Soudan aux deux pays, soulignant la volonté du Soudan pour éviter tout dommages futur.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.