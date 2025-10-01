Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a réaffirmé l'intérêt du Soudan et du gouvernement civil pour la question des eaux du Nil et le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne.

Il a souligné le suivi attentif du gouvernement sur ces questions, et a révélé une coordination avec l'Égypte et l'Éthiopie sur ce sujet afin de servir leurs intérêts communs.

Lors du forum hebdomadaire du ministère de la Culture et de l'Information, organisé par l'Agence Soudanaisr de Presse à Port-Soudan suite à l'arrivée de la délégation soudanaise en provenance de New York aujourd'hui, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement soudanais mènerait une étude approfondie et un examen détaillé de la question avec les deux pays.

Il a souligné les relations de coopération qui unissent le Soudan aux deux pays, soulignant la volonté du Soudan pour éviter tout dommages futur.