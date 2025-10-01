Soudan: Le Premier Ministre rencontre une délégation de la société Égypto-Soudanaise pour renforcer la Coopération Économique

1 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris a rencontré aujourd'hui dans la capitale égyptienne le Caire une délégation de la Société Égypto-Soudanaise, ancien sponsor du Forum des Entrepreneurs Soudanais et Égyptiens, dans le cadre du renforcement des relations économiques entre le Soudan et l'Égypte.

La rencontre a porté sur les moyens de développer la coopération conjointe dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que sur les opportunités de mise en oeuvre de projets stratégiques bénéfiques aux deux pays.

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Aysar, l'Ambassadeur du Soudan auprès de la République Arabe d'Égypte, S.E. Emad Adawi, ainsi que le Président Directeur Général de la Société Égypto-Soudanaise, M. Nasr Eddine Hassan, et le Directeur du Développement des Affaires de la société, M. Munjid Ibrahim Youssef ont assisté la réunion

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux visant à soutenir les partenariats économiques avec les pays voisins, notamment la République Arabe d'Égypte, qui entretient avec le Soudan des relations stratégiques et historiques étroites.

