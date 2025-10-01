Du 27 au 29 septembre 2025, Dakar a accueilli la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW). Une rencontre de haut niveau qui a consacré la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur et exemplaire dans la gouvernance de l'eau en Afrique.

Une reconnaissance panafricaine pour la Côte d'Ivoire

Au terme des travaux, la Côte d'Ivoire a été officiellement distinguée pour son respect scrupuleux de ses engagements statutaires. L'Assemblée générale de l'AMCOW, réunie le 29 septembre, a unanimement salué l'exemplarité du pays qui, non seulement, a réglé l'intégralité de ses obligations financières vis-à-vis de l'institution, mais a également dégagé un solde créditeur, allant au-delà de l'exercice 2025.

Dans le communiqué final, les ministres africains et les partenaires techniques et financiers ont exprimé leur profonde gratitude envers la Côte d'Ivoire. Ils ont rendu hommage à son engagement constant, la plaçant en tête d'un groupe restreint comprenant l'Égypte, le Lesotho, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et Madagascar, pays ayant eux aussi fourni d'importants efforts pour régulariser leurs contributions.

Pour le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, cette reconnaissance est avant tout un encouragement à persévérer. « La Côte d'Ivoire demeure résolument engagée à accompagner la Vision africaine de l'eau à l'horizon 2063. Cette ambition commune vise à bâtir une Afrique résiliente et sûre sur le plan hydrique, avec un assainissement adéquat pour tous », a-t-il affirmé.

Une coopération bilatérale renforcée avec le Sénégal

Le ministre a saisi l'occasion pour appeler ses pairs à redoubler d'efforts. Selon lui, la régularité des contributions statutaires n'est pas une simple formalité, mais un pilier indispensable de la réussite des objectifs communs. « Sans financement durable et sans solidarité entre États, il sera difficile d'atteindre nos cibles », a-t-il insisté, invitant à renforcer la coopération multilatérale pour relever les défis liés à l'eau et à l'assainissement.

Au-delà de cette reconnaissance continentale, la mission du ministre ivoirien a été marquée par la signature d'un accord bilatéral stratégique avec le Sénégal. Aux côtés de son homologue sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, président en exercice du Conseil d'administration de l'AMCOW, Laurent Tchagba a paraphé un document de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Cet accord vise à mutualiser les savoir-faire, à intensifier les échanges d'expériences et à développer les transferts de technologies. Il prévoit notamment la mise en place d'échanges réciproques de formation : des experts ivoiriens se rendront au Sénégal pour s'approprier certaines pratiques avancées, tandis que des spécialistes sénégalais viendront partager leur expertise en Côte d'Ivoire.

Le ministre ivoirien a souligné l'importance de ce type de coopération Sud-Sud, citant l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) comme un exemple de réussite en matière de gestion collective des ressources hydriques.

Des rencontres stratégiques pour de nouveaux partenariats

En marge des travaux de l'AMCOW, Laurent Tchagba a également eu un entretien de travail avec M. Haounanye Kacou Armand, nouveau secrétaire exécutif de l'Autorité du bassin du Niger (ABN), entré en fonction en juillet 2025. Les discussions ont porté sur le renforcement des mécanismes de coopération et sur des projets futurs destinés à améliorer la sécurisation et la disponibilité des ressources en eau en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, plusieurs contacts ont été établis avec des partenaires techniques et financiers présents à Dakar, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de collaboration pour accompagner les politiques nationales de gestion durable de l'eau.

La participation ivoirienne à cette 14e session de l'AMCOW s'est ainsi soldée par un double succès : une reconnaissance continentale de son exemplarité et la consolidation de relations bilatérales porteuses d'avenir.

Pour la Côte d'Ivoire, ce rayonnement est le fruit d'une vision politique claire impulsée par les plus hautes autorités du pays et traduite en actes par le ministère des Eaux et Forêts. En s'affirmant comme un modèle de bonne gouvernance hydrique, Abidjan entend non seulement sécuriser ses ressources internes, mais aussi contribuer activement à la construction d'une Afrique solidaire et durable dans le domaine de l'eau.

En conclusion, la mission de Laurent Tchagba à Dakar a marqué une étape décisive. Elle ouvre de nouvelles perspectives de coopération et confirme la place de la Côte d'Ivoire parmi les pays leaders dans la gouvernance hydrique.

À l'heure où l'eau s'impose comme un enjeu vital pour les populations et pour le développement durable, cette reconnaissance constitue un atout diplomatique et stratégique majeur pour le pays.

Avec cette distinction et les nouveaux partenariats conclus, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté d'être un moteur continental dans la recherche de solutions durables aux défis hydriques de demain.