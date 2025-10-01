Cote d'Ivoire: Duékoué - 6 morts dans une collision entre deux cars

Une violente collision entre deux cars de transport en commun s'est produite le mardi 30 septembre 2025, à 22 heures, après Baoubly, village communal situé à environ 5 kilomètres de Duékoué et à quelque 300 mètres du corridor de contrôle sur l'axe Duékoué-Man. Elle a impliqué deux véhicules : un car de transport en commun de la compagnie ST et un véhicule de type Mistral, également affecté au transport en commun.

Selon des informations recueillies auprès des forces de défense et de sécurité, il ressort que le véhicule immatriculé 1309 GU 01, appartenant à la compagnie ST et en provenance de Man pour Duékoué, a amorcé un dépassement et s'est retrouvé sur la voie opposée, face au véhicule Mistral venant en sens inverse.

Malgré les efforts de part et d'autre, le car de la compagnie ST est allé percuter violemment le flanc gauche du véhicule Mistral de 32 places, immatriculé AA-141-FT 01, en provenance d'Abidjan pour Danané, qui circulait normalement dans son couloir de marche.

Le bilan de cette collision est lourd : 6 décès, dont 3 sur place et 3 à l'hôpital général de Duékoué. Les victimes sont composées de 3 hommes et 3 femmes, parmi lesquelles une fillette d'environ 8 ans. Par ailleurs, 33 blessés sont à déplorer, dont 7 en urgence absolue (fractures et traumatismes crâniens) et 19 autres en urgence relative.

Des agents du commissariat de Duékoué étaient également présents sur les lieux afin de réguler la circulation et d'assurer la sécurité des usagers.