Dans le cadre de son soutien aux économies africaines, la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a octroyé à la NBS Bank Plc du Malawi une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains soit environ 61 milliards de FCFA.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de son Programme de Facilitation du Commerce (AFTRAF), destiné à renforcer la capacité des banques africaines à financer les importations stratégiques et à stimuler le commerce intra-continental.

La signature de l'accord s'est tenue en marge de la quatrième Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF2025) à Alger. Elle a réuni M. Haytham El Maayergi, Vice-Président Exécutif de la Banque Commerciale Mondiale d'Afreximbank, et Mme Temwani Simwaka, Directrice Générale de la NBS Bank.

Un financement au service des besoins vitaux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette ligne de crédit vise à permettre à la NBS Bank de soutenir son portefeuille croissant de financements commerciaux et de répondre efficacement aux besoins de ses clients. Elle sera particulièrement orientée vers l'importation de produits de première nécessité au Malawi, notamment les engrais, les médicaments et le carburant, dont la disponibilité est essentielle à la stabilité socio-économique du pays.

« Cette facilité de 100 millions de dollars américains est l'une des plus importantes accordées par l'AFTRAF à une banque au Malawi », a déclaré M. El Maayergi. Selon lui, cet engagement illustre la volonté d'Afreximbank d'accompagner les aspirations commerciales du Malawi, tout en renforçant les relations durables qui unissent l'institution financière panafricaine au groupe NBS/NICO.

Renforcer la confiance et le commerce intra-africain

Au-delà de l'appui immédiat, cet accord permettra à la NBS Bank d'accéder à une ligne de confirmation régionale, renforçant ainsi la confiance des contreparties dans le règlement des transactions commerciales internationales. Cette dimension est au coeur du mandat d'Afreximbank, qui oeuvre pour le développement du commerce intra-africain et extra-africain.

Le programme AFTRAF fournit en effet une gamme de services allant de la confirmation commerciale aux garanties, en passant par des engagements de remboursement irrévocables. Il s'agit d'un mécanisme clé pour stimuler le commerce intra-africain, assurer l'approvisionnement en produits essentiels et faciliter l'acquisition d'équipements pour la production de biens destinés à l'exportation.

Un accord inscrit dans la dynamique de l'IATF2025

La signature a eu lieu dans un contexte où l'IATF2025 a une fois de plus démontré son rôle stratégique. L'édition tenue à Alger, du 4 au 10 septembre, a rassemblé plus de 112 000 visiteurs venus de 132 pays et permis la conclusion de 48,3 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements. Avec 2 148 exposants, cette foire s'impose comme la plateforme incontournable pour promouvoir la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

En s'inscrivant dans cette dynamique, l'accord entre Afreximbank et la NBS Bank illustre la volonté des institutions africaines de bâtir un système financier intégré, capable d'apporter des solutions concrètes aux besoins de développement du continent.