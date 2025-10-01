Cote d'Ivoire: Construction des trois échangeurs de Cocody - L'Ong Ipsdh sensibilise les travailleurs et populations riveraines aux IST/VIH-SIDA

1 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de gestion environnementale et sociale chantier (Pgesc) et de l'application des spécifications environnementales, de santé, de sécurité et d'hygiène (Essh) relatives au marché de construction des trois échangeurs de Cocody, le groupement STJ, adjudicataire dudit marché, en collaboration avec son Ong Ipsdh, doit organiser une campagne bimensuelle de sensibilisation sur les risques liés aux Ist et au Vih/Sida à travers les artères du projet.

Dans cette optique, une séance de sensibilisation s'est tenue le samedi 26 septembre à la gare routière de taxis communaux de la Riviera 2 pour Anono, avec une escale à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l'École de police.

L'objectif général assigné à cette activité est de sensibiliser les acteurs du secteur du transport, principalement ceux des taxis communaux appelés communément woro-woro, sur les risques liés aux Ist et au Vih /Sida.

De façon spécifique, il s'agissait d'échanger avec les petits opérateurs économiques qui se trouvent le plus souvent dans le périmètre des travaux (vendeuses ambulantes, chauffeurs de taxis communaux, restauratrices, vendeuses de pain avec condiments pour le petit-déjeuner ou le repas de midi, ainsi que les jeunes filles en quête d'argent facile qui s'adonnent à la prostitution autour des chantiers).

Selon Kouassi Yao, président de l'Association des taxis communaux de ce sous-quartier, cette activité est très bénéfique pour les transporteurs qui ne sont pas à l'abri de cette pandémie.

« Le Sida est une réalité. Jeunes chauffeurs, jeunes bacheliers en attente d'affectation, jeunes étudiants : en ce début de rentrée scolaire, il est bon de rappeler que le Sida n'est pas en vacances. Savoir dire non à un rapport sexuel non protégé est un signe de maturité et de responsabilité. Mon frère, protège-toi, car on n'a qu'une vie », a instruit Koudou Josiane, présidente de l'Ong Ipsdh, par ailleurs experte en santé et droits humains.

